A senadora pelo estado norte-americano do Minnesota, Amy Klobuchar, juntou-se este domingo ao crescente número de democratas candidatos às presidenciais de 2020 e prometeu empenhar-se na corrida por todos os americanos.

Numa tarde de gelo e neve, num parque junto do rio Mississípi com Minneapolis ao fundo, Klobuchar apresentou-se como a candidata mais proeminente do centro-oeste e disse a "todos os americanos" que quer disputar as eleições por eles.