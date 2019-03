Senado dos EUA decide pôr fim à emergência nacional decretada por Trump

Depois da Câmara dos Representantes em finais de fevereiro, hoje também o Senado norte-americano aprovou uma resolução que visa pôr fim à declaração de emergência nacional do presidente Donald Trump para construir o muro ao longo da fronteira com o México, avançou a Business Insider.

A resolução recebeu o apoio dos senadores democratas, tendo alguns republicanos ficado também do mesmo lado. No entanto, o presidente poderá vetar esta decisão, já que a resolução sobe agora à sua secretária.

Recorde-se que, no passado dia 15 de fevereiro, o presidente norte-americano anunciou que iria dar luz verde ao plano de financiamento delineado pelo Congresso, tendo assim impedido um novo "shutdown". Mas Trump disse também que iria acionar o estado de emergência nacional para garantir mais dinheiro e conseguir assim construir o muro ao longo da fronteira com o México. Essa pretensão foi chumbada na Câmara dos Representantes e agora também no Senado, mas Trump pode travar esses intentos.

Segundo a Business Insider, não há votos suficientes nas duas casas do Congresso para se sobreporem a um veto presidencial.