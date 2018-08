A carregar o vídeo ...

Seis pessoas foram detidas na sequência da explosão de um drone num evento em que se encontrava Nicolas Maduro, o presidente da Venezuela. A oposição venezuelana questione que se trate de um atentado e o presidente venezuelano já acusou os seus adversários de o tentarem assassinar: entre eles, Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia.Nas imagens captadas este sábado pela televisão estatal, é possível ver o líder venezuelano com um ar surpreendido enquanto dá um discurso em Caracas. Segundos depois, as câmaras fixaram os soldados a sair da formação em que se encontravam, possivelmente devido ao barulho.O governo venezuelano anunciou que um dos seis suspeitos detidos tem um mandado de detenção pendente devido a um ataque a uma base militar em 2017. Outro dos detidos já tinha sido preso em 2014 por participar em protestos contra o executivo de Maduro.A oposição ao presidente receia que este incidente sirva para castigar os adversários de Maduro. "Avisamos que o governo está a aproveitar-se desde incidente para criminalizar os que se opõem a ele de forma legítima e democrática e para aprofundar a repressão e violações sistemáticas dos direitos humanos", lamentou a coligação da Frente Unida, contra Maduro, no Twitter.Testemunhas questionadas pela agência noticiosa Reuters na Avenida Bolívar, onde se deu o incidente, afirmaram ter ouvido a explosão. "Ouvi a primeira explosão, foi tão forte que os edifícios se moveram. Fui até à varanda e vi um pequeno avião… foi contra o edifício e começou a sair fumo", contou Mairum Gonzalez, 45 anos.O alegado atentado ocorreu durante as celebrações do 81.º aniversário da polícia militar da Venezuela. Foi reivindicado por um grupo rebelde não muito conhecido, chamado Movimento Soldados de Flanela.