A norte-americana admite que a atitude não terá sido "sexual", mas que a deixou numa situação desconfortável por pensar que o ex-vice-presidente dos EUA a ia beijar.

Três depois de o antigo vice-presidente dos EUA ter recebido uma queixa de assédio sexual contra si, através de um artigo publicado pela alegada vítima na publicação New York Magazine's The Cut, uma segunda mulher veio a público acusá-lo de comportamento "inapropriado", à medida que os rumores de que o político se irá candidatar à presidência do país em 2020 ficam mais fortes.

A norte-americana do Connecticut conta que Biden tocou-lhe inadequadamente e roçou o seu nariz no dela durante uma angariação de fundos em 2009, estabelecendo um contacto físico indesejado. "Não foi sexual, mas ele roçou o seu nariz no meu", denuncia Amy Lappos ao Hartford Courant na segunda-feira passada. Os dois encontram-se num evento em Greenwich, no estado, e terá sido aí que Biden colocou as mãos à volta do pescoço da mulher e puxou-a para si. "Quando ele me estava a puxar na sua direção, pensei que me ia beijar na boca", revela Lappos, de 43 anos, citada pela Reuters. Lappos confessou que se sentiu desconfortável com a aproximação de Biden e alega que havia três ou quatro funcionários no mesmo local onde ocorreu o alegado incidente.

A alegada vítima já tinha publicado a denúncia num grupo de Facebook no domingo, numa reação à acusação antiga da política do Nevada, Lucy Flores, que na semana passada acusou o vice do mandato de Barack Obama de a beijar na nuca num evento realizado em 2014.

"Nunca preenchi uma denúncia porque ele era o vice-presidente e eu não era ninguém, para ser honesta", revelou. "Há uma linha de decência, de respeito. Cruzá-la não é fraterno , cultural ou afetivo: é sexismo ou misoginia", resume a segunda presumível vítima.

As alegações podem pôr em causa uma possível corrida eleitoral para a Casa Branca de Joe Biden, que trabalhava como vice-presidente durante a época de Obama na altura dos alegados episódios. É esperado que o político de 76 anos anuncie a sua candidatura nas próximas semanas, tendo em conta que lidera as sondagens dos Democratas para a presidência.

Questionado sobre esta nova acusação, um porta-voz de Joe Biden remete a resposta para a declaração feita pelo político no domingo sobre o primeiro incidente. O norte-americano afirmou não acreditar que tenha agido alguma vez de forma errada durante os seus anos de vida pública. "Em tantos anos de campanha no terreno e vida pública, dei inúmeros apertos de mão, abraços, expressões de afeto, apoio e conforto. Mas nem por uma única vez – nunca – acredito que me comportei de forma inadequada", escreveu Joe Biden. Se é sugerido que "o fiz, irei ouvir respeitosamente quem o afirma. Mas nunca foi essa a minha intenção", acrescentou.

Biden é conhecido pelo seu estilo de campanha "íntimo", mas a sua propensão para abraços e toque físico já lhe valeram críticas durante o despoletar do movimento #Me Too, com a crescente noção da gravidade do assédio e ataque sexual.



"Senti-me mortificada", conta Lucy Flores

No artigo escrito para a publicação, a alegada vítima conta que se encontrou com Joe Biden durante um comício que decorreu em Las Vegas e que as suas atitudes fizeram-na sentir-se "assustada" e "desqualificada". "Senti-o perto de mim, nas minhas costas. Ele aproximou-se lentamente, colocou as mãos nos seus ombros, e cheirou o meu cabelo. Senti-me mortificada", explica no texto em primeira pessoa.

Flores afirma ainda que ficou tão perplexa com o comportamento do governante que só conseguiu processar o que aconteceu depois. "Mas porque é que o vice-presidente dos EUA está a cheirar o meu cabelo? E então depois deu-me um beijo prolongado na parte de trás da minha cabeça", questionou-se.