Sanders diz que autoritarismo criou raízes com presidência de Trump

O ex-candidato à Casa Branca Bernie Sanders alertou para o autoritarismo que se enraizou nos EUA com a atual presidência e para o risco que a reeleição de Donald Trump significa para o progresso conquistado no país.

Na noite de abertura da Convenção Nacional Democrata, na madrugada de hoje, Sanders sublinhou que Trump provou ser incapaz de controlar a pandemia do novo coronavírus, de lidar com as consequências económicas e de enfrentar o racismo institucional nos Estados Unidos, bem como combater as mudanças climáticas que ameaçam o mundo.

"Nero tocava enquanto Roma se incendiava, Trump joga golfe", afirmou o senador, que terminou em segundo lugar, atrás do ex-vice-Presidente Joe Biden, nas primárias democratas pela nomeação do partido.

Sanders advertiu os seus apoiantes para votarem em Biden nas eleições presidenciais agendadas para 03 de novembro, caso contrário, todo o progresso alcançado pelos Estados Unidos "está em risco".

"Muitas das ideias pelas quais lutamos agora são maioritárias, mas se Trump for reeleito, todo o progresso que fizemos está em risco", salientou.

Tanto a convenção democrata como a republicana, que decorre de 24 a 27 deste mês em Jacksonville, no estado da Florida, serão realizadas sob o signo da pandemia de covid-19, sem as tradicionais aglomerações de delegados e apoiantes.

A convenção democrata, que arrancou na segunda-feira na cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, decorre até quinta-feira, altura em que o antigo vice-presidente Joe Biden deverá fazer o discurso de aceitação da candidatura democrata.

No encontro falarão também o ex-Presidente Barack Obama (2009-2017), a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e a jovem congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez.

As maiores figuras do Partido Democrata não vão viajar para Milwaukee. Apenas os delegados democratas naquela cidade discursarão no local.

Todos os outros discursos, incluindo os de Barack Obama, Hillary e Bill Clinton, bem como o dos candidatos Kamala Harris e Joe Biden, serão transmitidos ‘online’.