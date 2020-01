Dezasseis reclusos foram mortos e cinco feridos durante um motim na prisão mexicana do estado de Zacatecas. O confronto entre reclusos foi o mais grave no sistema prisional desde que Andrés Manuel López Obrador assumiu a presidência do país, em 2018, sob a bandeira eleitoral de reduzir os altíssimos níveis de violência naquele país. Os cinco feridos estão estáveis.A disputa que terminou com a morte de mais de uma dúzia de pessoas foi espoletada por uma discussão em torno de um jogo de futebol entre os reclusos da cadeia, avançam os meios de comunicação local. Um dos prisioneiros foi encontrado e detido com uma arma de fogo. Outras três foram encontradas na cadeia, bem como várias facas. As autoridades que vão realizar buscas na cadeia estão à procura de outras armas, explicou o o ministro da segurança mexicano.Numa conferência de imprensa esta quarta-feira, o ministro da segurança mexicano, Ismael Camberos, disse que todo o pessoal a trabalhar no estabelecimento prisional iria ser investigado, optando por não comentar os acontecimentos antes de saber a fundo o que tinha acontecido. Entretanto, 120 prisioneiros foram realocados temporariamente.A cadeia onde ocorreram os homicídios alberga prisioneiros de vários gangues e cartéis mexicanos, como o Cartel de Sinaloa, ou o Cartel Golfo ou o Nova Geração Jalisco, identificou o governante.Mesmo assim, em entrevista ao programa de rádio Aristegui, o ministro explicou que as autoridades acreditam que os prisioneiros receberam as armas durante as visitas familiares no âmbito da passagem de ano. No fim-de-semana tinham sido realizadas rusgas nas celas e não foi encontrada qualquer arma. "Mas estamos à espera dos resultados da investigação - incluindo ao diretor, gestores mais velhos e comandantes - para decidir se será necessário dispensarmos pessoas", acrescentou.A prisão de Cieneguillas foi construída há mais de 30 anos e o ministro garante que têm sido feitos esforços no sentido de modernizar a mesma.Apesar das promessas de Obrador em que iria reduzir drasticamente a violência no país, em 2019 o México estava em linha para verificar um número de homicídios superior ao registado em 2018. Em 2017 28 reclusos morreram na prisão de Acapulco, numa rixa entre prisioneiros.