Manzanita Elementary School. Os elementos de Los Angeles County Sheriff confirmaram no Twitter agora que a escola está segura.





Stay safe ! There’s an active shooter @ HHS. pic.twitter.com/t2nOgXS4hG — CurlyKat (@curlyyykat) 11 de maio de 2018

As autoridades norte-americanas responderam esta sexta-feira a um aparente tiroteio na escola secundária Highland High School em Palmdale, Califórnia.O departamento do xerife local acabou de confirmar que detiveram um suspeito e que os agentes ainda estão a inspeccionar o campus.Foram relatados disparos perto de outra escola da cidade - aA CBS reporta que há pelo menos um ferido do alegado tiroteio na escola secundária (ainda não confirmado pelas autoridades).Um porta-voz do departamento do xerife local disse não haver, para já, confirmação de disparos feitos no campus da escola secundária. A mesma fonte revelou que o departamento recebeu diversas chamadas a relatar que um homem entrou na escola com uma arma um pouco depois das 7h (por volta das 15h em Portugal).Ao local do alegado tiroteio acorreram bombeiros e paramédicos. A polícia encerrou a escola e está a montar um perímetro de segurança. Muitos pais de crianças que frequentam a escola estão a dirigir-se para o local.