A operação Lava Jato voltou a ter uma fase internacional. Foram realizadas buscas e apreensões na capital portuguesa. As operações policiais foram feitas pelas autoridades nacionais.

As autoridades portuguesas, em cooperação com o Ministério Público Federal (MPF) brasileiro, realizaram esta terça-feira buscas e apreensões em Portugal, em moradas associadas ao operador financeiro Ildeu de Miranda no âmbito da operação Lava Jato.



Segundo um comunicado do MPF, as buscas foram realizadas "a partir de um pedido de cooperação internacional" das autoridades brasileiras e hoje "o Ministério Público de Portugal obteve autorização judicial e cumpriu hoje cinco mandados de busca e apreensão em endereços, em Lisboa, ligados ao operador financeiro Mário Ildeu de Miranda".



"Mário Ildeu foi alvo da 51ª fase da Operação Lava Jato, realizada em Maio deste ano, quando havia mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços no Brasil ligados" ao operador financeiro. As investigações revelavam o "pagamento de propina superior a US$ 56,5 milho~es entre os anos de 2010 e 2012. Esses valores eram relacionado à obtenção fraudulenta de um contrato de mais de US$ 825 milhões, firmado em 2010 pela Petrobras com a Construtora Norberto Odebrecht", explica o comunicado.



"Na madrugada desta terça-feira, 25 de Setembro, foi deflagrada a54ª fase da Operação LavaJato, a segunda etapa realizada no exterior" e em Portugal, salientam as autoridades brasileiras.

As medidas cumpridas hoje em Portugal correspondem à segunda fase internacional da Operação Lava Jato. A primeira aconteceu também em Lisboa, a 21 de Março de 2016, e teve como alvo o operador financeiro Raul Schmidt Felippe Junior.