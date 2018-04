Jesse Hernandez, de 13 anos, causou o pânico na família quando no passado Domingo caiu dentro do sistema de esgotos de Los Angeles e desapareceu.

O rapaz estava a brincar com amigos sobre placas de madeira que davam acesso ao sistema de esgoto num parque da cidade norte-americana, quando uma das tábuas cedeu e ele caiu de uma altura de oito metros.

As outras crianças correram a pedir ajuda aos pais, mas o miúdo já tinha sido levado pela corrente de esgoto da segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, com quase 4 milhões de habitantes.

Os serviços de emergência foram chamados e teve início uma desesperada busca pelos tubos do esgoto através de câmaras colocadas em dispositivos flutuantes – segundo os bombeiros a sobrevivência dentro dos esgotos, onde se formam gases tóxicos, diminui de hora para hora.

Ao fim de 12 horas, os bombeiros detectaram imagens de marcas de mãos num dos tubos e correram para o local para abrir o respiradouro. "A primeira coisa que ouvimos foi: ‘Ajudem-me!’", contou o responsável pelo departamento de esgotos da cidade, Adel Hagekhalil.

O rapaz foi retirado com ajuda de uma mangueira e, depois de ter sido lavado à mangueirada e ter os olhos e o nariz lavados com soro fisiológico, pediu para telefonar aos pais.

Jesse Hernandez foi encontrado a 1,6 quilómetro do local onde caiu, num tubo com um metro de diâmetro. Os bombeiros atribuem parte do salvamento ao sangue-frio do rapaz, que depois de conseguir manter-se à tona de água que circula a uma média de 24 km/hora, teve o discernimento de procurar uma bolsa de ar e segurar-se até ser encontrado.

"Qualquer local subterrâneo, particularmente um que envolva esgoto, produz gases tóxicos – metano e sulfeto de hidrogénio -, por isso, ar respirável é essencial", explicou o porta-voz dos bombeiros de Los Angeles, Brian Humphrey.

"A probabilidade de encontrar alguém depois de ter caído num tubo de esgoto e sobreviver é muito reduzida. As probabilidades não estavam a seu favor, muitos poderão chamar ao que aconteceu um milagre."