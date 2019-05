Até ao momento a agência ainda não disse o porquê de o adolescente estar detido há mais de uma semana, mas avançaram qiue estava planeado ser levado para uma instituição para jovens dirigida pelo Departamento de Saúde e de Serviços Humanos dos EUA. O Departamento de Segurança Interna dos EUA decretou que menores encontrados sem o acompanhamento de um adulto deve ser enviado para estabelecimentos definidos pelo Departamento de Saúde e de Serviços Humanos 72 horas depois de determinar que o menor não está acompanhado.



Esta é a quinta morte de um menor junto à fronteira desde dezembro de 2018. A semana passada uma criança de dois anos morreu depois de ter sido detida com a sua mãe por uma patrulha de fronteira. Umas semanas antes, outro jovem de 16 anos da Guatemala morreu depois de elementos do Departamento de Saúde e de Serviços Humanos terem notado que o menor estava doente. O rapaz foi hospitalizado numa unidade de cuidados intensivos durante vários dias antes de morrer.



Depois da morte de duas crianças de sete e oito anos em dezembro, somam-se cinco mortes nos últimos sete meses.

O governo norte-americano revelou que um jovem oriundo da Guatemala de 16 anos morreu junto à fronteira do México com os EUA, num posto de controlo. Esta é a quinta morte de um menor junto à fronteira desde dezembro.De acordo com um comunicado citado pelo jornal britânico The Guardian, os serviços da fronteira norte-americana encontraram o jovem no posto de controlo junto ao vale do Rio Grande, no Texas, a 13 de maio. O jovem foi encontrado desmaiado durante uma vistoria matinal. As causas de morte do menor não foram ainda apuradas.