Quem está atrás do volante? Uma voz feminina apresenta-se, com mistério: "Eu era uma operacional secreta da CIA. (...) Nomeie uma situação quente, eu vivi-a.""Provavelmente já ouviu o meu nome." Ela é Valerie Plame, de 56 anos. E o vídeo com que se apresentou como candidata democrata a um lugar no congresso do Novo México foi visto mais de 1,4 milhões de vezes no Youtube desde 9 de setembro.E é muito provável que os eleitores do Novo México a conheçam. Em 2003, ela tornou-se na "mais famosa espia da América", escreveu a Vanity Fair.