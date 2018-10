O procurador de Nova Iorque deixou cair um das seis acusações contra Harvey Weinstein, o ex-produtor de cinema acusado de múltiplos crimes de abuso sexual. A decisão foi divulgada esta quinta-feira no tribunal da cidade.

O júri encarregue do caso decidiu não considerar todas as alegações feitas por Lucia Evans, uma das três mulheres que estão a acusar Weinstein, de 66 anos. Ainda não foram relevadas as razões que motivaram esta decisão pela parte do júri.

Numa história publicada pelo The New York Times há um ano e um dia, Evans contou que a antiga figura proeminente de Hollywood forçou-a a fazer-lhe sexo oral no seu escritório durante uma reunião em 2004.