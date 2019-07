a pagar $12,7 mil milhões, cerca de 11,3 mil milhões de euros em reparos.

Andrés Manuel López Obrador disse, esta quinta-feira, que "uma sentença para toda a vida numa cadeia hostil, dura, desumana" fazia com que não valesse a pena continuar a viver.Mas Obrador não enalteceu El Chapo, tendo criticado a violência levada a cabo pelo traficante ao longo de toda a sua carreira. "Tenho muitas vítimas em mente. É algo muito doloroso."Na mesma conferência de imprensa, o presidente mexicano assumiu o seu compromisso em reduzir a violência que advém do tráfico de droga e criar uma sociedade menos obcecada com a riqueza material.Obrador criou uma nova força policial para travar a violência entre os cartéis que lutam por território e influência. Só em 2018 morreram 33 mil pessoas nestas guerras e continuaram a aumentar desde que Obrador assumiu o cargo, em dezembro o ano passado.Questionado sobre a possibilidade de a violência vir a aumentar depois da detenção de El Chapo, o presidente mexicano mostrou-se calmo e confiante de que o que irá acontecer será precisamente o contrário. "Achamos que aos poucos o número de incidentes criminais vai declinar", afirmou.

Antes de a sentença ser lida, o narcotraficante descreveu as más condições das prisões norte-americanas e afirmou ter sido vítima de "tortura psicológica, emocional e mental" durante o tempo que esteve detido. "Os Estados Unidos não são melhores em nada do que outros países corruptos", afirmou Guzman, acrescentando que a acusação queria enviá-lo para "uma prisão onde nunca mais fosse ouvido".



Até ser finalmente capturado em 2016, "El Chapo" escapou por duas vezes de prisões de máxima segurança no México. Foi depois extraditado para os Estados Unidos, para enfrentar a justiça norte-americana pela primeira vez em janeiro de 2017.



Prisão de "supermáxima segurança" para evitar terceira fuga

O local onde "El Chapo" cumprirá a pena de prisão perpétua a que foi condenado ainda não é conhecida mas, de acordo com a Reuters, a instituição à sua espera será a Administrative Maximum Facility em Florence, no estado de Colorado. Esta é melhor conhecida como ADX Florence, a prisão de "supermáxima segurança" mais segura dos EUA.Desde que foi inaugurada, em 1994, nunca ninguém de lá conseguiu fugir e Guzman irá juntar-se a uma longa lista de criminosos como terroristas, antigos espiões da União Soviética ou membros da Al-Qaeda."Nas suas duas fugas, Guzman demonstrou que é um maior risco do que todas as outras pessoas. Isso torna o ADX Florence o local apropriado para ele", afirma à Reuters John Hay, professor da Universidade de Justiça Criminal de Nova Iorque.