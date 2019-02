Um incêndio de grandes proporções tomou conta do Centro de Treinos do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, no Brasil, vitimando, segundo informações oficiais, dez pessoas: quatro eram funcionários do clube, dois eram atletas que estavam no local para realizarem testes e outros quatro pertenciam à equipa júnior. As primeiras vítimas da tragédia já foram identificadas.

O alerta do fogo foi dado às 5h17 da manhã (hora local, 7h17 em Portugal continental), tendo sido dominado por volta das 7h (9 horas em Lisboa).

O incêndio destruiu parte do edifício do clube, também conhecido como Ninho do Urubu, e atingiu as zonas mais antigas das instalações, que eram supostamente para demolir depois da inauguração da nova ala para o futebol profissional dos jogadores, há cerca de três meses.









Já foram identificados os corpos das dez vítimas, mas as notícias reveladas só mencionam três jogadores para que as famílias dos mesmos sejam informadas antes.

Christian Esmério, com 15 anos e guarda-redes, foi uma das primeiras vítimas a ser identificada, segundo a Globo. O jovem era visto como uma promessa da sua geração e já tinha conquistado internacionalizações nas camadas jovens da seleção brasileira. "Um dos nomes confirmados é o Christian… Foi para a seleção em dezembro e até fui eu que o levei. Quando ligámos a TV nem quisemos ver nada, viemos logo para cá. O meu filho também podia ser uma das vítimas, a dor destes pais é muito triste. Ele era um grande goleiro, gostava muito dele", lamentou Adelizia Damasceno da Silva, mãe de um jogador das camadas jovens do Flamengo, aos jornalistas que estão à porta do clube.





Muito feliz em poder representar mais uma vez a seleção brasileira. Essa amarelinha é pesada demais!!!! Fruto de um trabalho bem feito no ano de 2018 pelo FLAMENGO!!! Obrigado, Deus... #Granja ? pic.twitter.com/RiBgPrstpL — Christian Esmerio (@ChristianEsme01) December 11, 2018









Arthur Vinicius ia fazer 15 anos no sábado (dia 9 de fevereiro). A sua família já foi avisada e está a caminho do Rio de Janeiro. A terceira vítima mortal é Pablo Henrique da Silva Matos, de Mina Gerais. Jogava no Sub-17 do Flamengo.

De acordo com Globoesporte, o incêndio começou no quarto de Felipe Cardoso, médio da equipa Sub-17 que chegou esta semana ao Flamengo vindo do Santos. "O ar condicionado começou a pegar fogo e saí a correr, graças a Deus ainda consegui correr e estou vivo", relatou o jogador aos jornalistas.





O Centro de Treinos do Flamengo é um dos maiores do mundo e um dos mais modernos na América do Sul, englobando cinco campos de futebol, alojamentos para os jogadores, um parque aquático e um ginásio.