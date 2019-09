Primeira vítima do furacão Dorian é um menino de oito anos

Lachino Mcintosh, de oito anos, afogou-se depois da tentativa da sua família de deixar a sua casa em Abaco, nas Bahamas, de acordo com o jornal britânico The Mirror. Nas Caraíbas, o furacão Dorian causou devastação em todo o país, com ventos que chegam aos 355 quilómetros por hora.

A irmã de Lachino também está desaparecida, mas não se sabem mais detalhes sobre o estado da família.

O furacão de Categoria 5 é o segundo mais poderoso do Atlântico e vai mover-se através das ilhas das Caraíbas antes de se dirigir para a Florida, na costa leste dos Estados Unidos. Nas redes sociais foram publicados vários vídeos das zonas já afetadas.





Abaco island, in the Eye of Hurricane Dorian.

2nd death has now been reported with many missing.

Dorian, still a Category 5, has stalled over Bahamas at 1 mph with winds at 165 mph.



Sending Prayers #PrayForTheBahamas#Bahamas #Dorian pic.twitter.com/Co4cI6ssRX — ~Marietta (@MariettaDaviz) September 2, 2019

Os riscos para as Ilhas de Abaco, nas Bahamas, incluem tempestades de 5,5 a 7 metros acima dos normais de maré, com ondas mais destrutivas, afirma o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Os senadores da Carolina do Sul e da Geórgia ordenaram a evacuação da sua zona costeira em antecipação ao furacão. Estima-se que até 1,5 milhões de pessoas podem ser obrigadas a fugir.