O presidente do Supremo Tribunal Federal disse que nenhum país tem um processo eleitoral tão tranquilo e seguro quanto o Brasil.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, disse no início da noite deste domingo que nenhum país tem um processo eleitoral tão tranquilo e seguro quanto o Brasil. Registaram-se pelo menos 35 detenções durante o processo eleitoral e foram subsituídas centenas de urnas de voto devido a acusações de fraude eleitoral.



"São mínimas as ocorrências registradas, sendo nenhuma de grande monta. Temos a quarta maior democracia do mundo, só tem mais eleitores que o Brasil a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Mas em nenhum país se tem uma eleição tão tranquila quanto aqui", disse o ministro, citado pelo Folha de S. Paulo.



Toffoli falou com a imprensa após uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, estrutura vinculada ao Ministério da Segurança Pública e que tem como função monitorar ocorrências de crimes eleitorais durante as eleições.



O Balanço da Polícia Federal aponta que já foram abertos 13 inquéritos desde o início da manhã deste domingo para apurar a suspeita de crimes eleitorais durante o segundo turno de votação. Jair Bolsonaro foi eleito presidente brasileiro, vencendo Haddad por larga margem.

As primeiras projecções para as eleições presidenciais brasileiras dão uma vitória a Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita. A sondagem à boca das urnas do Ibope aponta Jair Bolsonaro (PSL) como novo presidente do Brasil, com 56% dos votos, contra 44% de Fernando Haddad (PT). Foram apuradas 88,44% das urnas às 19h00 locais (22h00 em Portugal continental).

Poucos momentos depois do anúncio do resultado de Bolsonaro foram ouvidos disparos na região central de São Paulo.