President Trump was booed loudly by the fans at Nats Park when he was shown on the big screen.

Then came a loud chant: "Lock him up." @wusa9 pic.twitter.com/LBbgSAHd6k — Adam Longo (@adamlongoTV) October 28, 2019

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump , foi assistir a um jogo de basebol este domingo, entre os Washington Nationals e os Houston Astros. Quando o líder daquele país apareceu no ecrã gigante, um enorme coro de "Lock him up!" ("Prendam-no") fez-se ouvir das bancadas."Lock her up!" foi um dos cânticos mais usados pelos apoiantes de Trump durante a campanha eleitoral, sendo dirigido à sua adversária democrata, Hillary Clinton.Esta prática de vaiar presidentes em jogos de basebol não é nova. Jimmy Carter, Ronald Reagan, Richard Nixon e ambos os Bush foram alvos de cânticos acintosos enquanto assistiam a jogos enquantro presidentes em função, relembra o jornal The Guardian É prática comum o presidente dos EUA realizar um lançamento num jogo de basebol, mas ao que parece, Trump vai romper com essa tradição. Na sexta-feira, o chefe de Estado tinha dito que o seu colete anti-balas iria dificultar a tarefa de fazer o lançamento. "Não sei, eles têm de me vestir com uma grande armadura. Vou parecer demasiado pesado e não gosto disso", disse o presidente num tom bem-humorado.Segundo os meios de comunicação norte-americanos, o presidente era um bom jogador de basebol enquanto andava no secundário e disse mesmo ter sido contactado para jogar na liga profissional, mas que o salário não era atraente o suficiente.