O número é recorde desde 1998, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Brasil. Em 2018, registaram-se 1534 mortes no ano inteiro por ação das autoridades.

A Polícia Militar do estado brasileiro do Rio de Janeiro matou 434 pessoas no primeiro trimestre do ano, número recorde desde 1998, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) com base nos Registos de Ocorrência (RO) formalizados nas delegacias de Polícia Civil.

"Apesar do aumento em relação a 2018, as mortes por intervenção de agente do Estado vêm apresentando queda desde o começo do ano - em janeiro foram 160 mortes, em fevereiro foram 145 e, em março, 129 mortes", lê-se no relatório.

O valor também ultrapassa o número de mortes no período homólogo de 2018 – 368 -, numa altura em que a segurança pública do Rio de Janeiro estava nas mãos do Exército brasileiro, uma intervenção federal decretada pelo então presidente Michel Temer, que durou até dezembro de 2018.

No mesmo ano, houve o total de 1534 mortes devido à ação das autoridades no estado do Brasil.

Relativamente a crimes graves, o ISP registou ainda 344 assassínios no estado, uma redução de 32% em comparação ao mesmo período de 2018. "Este foi o mês de março com o menor número de vítimas desde o início da série histórica, em 1991, e também o segundo menor número para o indicador desde novembro de 2015 - o menor foi em fevereiro deste ano", refere o balanço.

No caso dos roubos que culminaram em morte houve também uma queda, com menos nove em relação aos 20 totalizados até março do ano passado.

Os crimes contra o património (roubo, vandalismo, etc) apresentaram igualmente uma descida. "No terceiro mês do ano houve 638 ocorrências de roubos de carga, uma queda de 31% em comparação com o mesmo período do ano passado - no primeiro trimestre deste ano, a redução foi de 23% para o mesmo período de 2018", destacou o ISP.

Por outro lado, os assaltos aumentaram em 6% em relação a março de 2018.