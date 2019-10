Polícia diz “isto vai parecer tão mau” antes de levar homem amarrado

O Departamento de Polícia de Galveston, nos Estados Unidos, divulgou um vídeo de agentes que prenderam um homem com uma corda. Donald Neely foi levado por dois polícias a cavalo por vários quarteirões.

As imagens foram divulgadas na passada quarta-feira, depois do escritório do xerife do condado de Galveston concluir a sua investigação sobre a prisão de Donald. O suspeito foi preso por invadir a sede de uma instituição de Galveston no dia 3 de agosto deste ano.

Os agentes algemaram Donald, amarraram uma corda nas suas algemas e fizeram-no andar pela Market Street, nos Estados Unidos, enquanto montavam a cavalo. A distância que o suspeito teve que andar foi de quatro quarteirões – cerca de 400 metros. A situação começa a ser visível no vídeo a partir dos três minutos de duração.





O vídeo dura 27 minutos e é possível ouvir os agentes a considerar se devem levar Donald para a prisão daquela maneira. "Queres fazê-lo andar todo o caminho de volta?", perguntou o oficial. O outro responde perguntando ao suspeito: "Tens sapatos?".

Mais tarde, um polícia diz: "Fique ao meu lado, porque se não ficar vou ter de o arrastar".

A certa altura no vídeo, o agente confessa: "Isto vai parecer tão mau. Ainda bem que não está envergonhado, Sr. Neely". A informação sobre o que o gabinete do xerife concluiu na sua investigação não foi divulgada.