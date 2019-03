Jovem de 17 anos terá ajudado a preparar o ataque à escola que resultou na morte de oito pessoas. Os dois atiradores tiraram a sua vida depois dos ataques.

O ataque à escola de Suzano, em São Paulo, foi preparado por três jovens, de acordo com o delegado-geral da Polícia Civil Brasileira, citado pelo Folha de S. Paulo.



Numa conferência de imprensa, Ruy Ferraz Fontes explicou que a polícia já pediu a emissão de um novo mandado para a detenção do terceiro jovem que terá ajudado a planear o ataque que acabou com a morte de 8 pessoas, entre elas cinco crianças, esta quarta-feira. Onze pessoas ficaram feridas.



De acordo com a polícia, o terceiro suspeito seria colega de Gulherme Taucci Monteiro, de 17 anos, um dos atiradores. O outro era Luiz Henrique de Castro, de 25. O tiroteio aconteceu por volta das 9h40 (12h40 em Lisboa).



Os dois jovens entraram numa e dispararam cerca de 30 tiros contra crianças que estavam no intervalo. Os atiradores tiraram a sua própria vida depois de matarem oito pessoas.

Altamente armados, os dois atiradores carregavam um machado e uma pistola de calibre 38 com quatro carregadores. Tinham ainda uma besta medieval, um arco e flechas e deixaram no local uma mala com fios e garrafas que tinham como destino ser utilizadas como cocktails molotov. Chegaram à escola de carro e entraram encapuzados no perímetro escolar, surgindo em vários vídeos captados pelas câmaras de vigilância.



A investigação indica que, depois do ataque e ainda dentro da escola, Guilherme matou Henrique e suicidou-se de seguida. A polícia referiu que os dois teriam uma espécie de "pacto" de que, depois do ataque, se suicidariam.

O governador do Estado de São Paulo, João Dória, decretou três dias de luto.