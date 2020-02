Polícia agrediu grávida com chapada e pôs joelho sobre a barriga da mulher

A carregar o vídeo ...

O governador de São Paulo, João Doria, criticou a atitude do polícia durante a noite e pediu o "imediato afastamento" do agente, acrescentando que mesmo que a mulher tenha tentado resistir à detenção, "existe um protocolo a ser cumprido e as imagens indicam conduta totalmente inadequada do policial".

Determinei o imediato afastamento dos fiscais e supervisores públicos denunciados por propina. Não haverá tolerância com atos de corrupção. pic.twitter.com/EEqTGlLnGW — João Doria (@jdoriajr) July 31, 2017

Um agente da Polícia Militar de ão Paulo, no Brasil, foi captado filmado a imobilizar e agredir com violência uma mulher grávida de cinco meses. A tentativa de detenção ocorreu em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, no dia 4 de fevereiro.No vídeo é possível ver o polícia a agredir a mulher com uma chapada na cara, enquanto o polícia lhe pressionava a barriga com o joelho. Enquanto esta situação decorria, muitas testemunhas pediam ao polícia que parasse.O agente já foi suspenso do trabalho operacional e está a ser alvo de um Inquérito Policial Militar. O polícia afirma que a mulher o tratou por "filho da puta" e que foi mesmo agredido com um soco no peito quando se tentou aproximar dela, tendo sentido "necessidade de técnicas policiais e força para" para imobilizá-la.