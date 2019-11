Pelo menos três mortos em ataque a esquadra da polícia na Colômbia

Pelo menos três polícias morreram na sexta-feira e sete ficaram feridos na sequência de um ataque com explosivos contra uma esquadra da polícia no departamento de Cauca, no sudoeste da Colômbia.

"Houve um atentado com explosivos contra a esquadra do município de Santander, que infelizmente deixou três mortos e sete feridos", informou o secretário municipal Jaime Asprilla, excluindo qualquer ligação entre o ataque e o atual movimento de protesto contra o Presidente Iván Duque.

Cauca vive uma onda de violência devido à presença de grupos armados ilegais, como dissidentes das ex-Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia (FARC), a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e outros grupos ligados ao tráfico de drogas.