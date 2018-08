As autoridades aconselharam os residentes na área a manterem-se dentro das casas.

Um tiroteio na cidade de Fredericton, em New Brunswick, levou à morte de pelo menos quatro pessoas. Um suspeito foi detido, indicou a polícia. Dois dos quatro mortos são polícias.



As autoridades aconselharam os residentes a manterem-se em casa com as portas fechadas, visto que o incidente está a decorrer. Tanto bombeiros como paramédicos encaminharam-se para o local do tiroteio.



Fredericton tem cerca de 60 mil habitantes.



Já não é a primeira vez que ocorre um tiroteio em massa naquele condado. Em 2014, três agentes da Real Polícia Montada do Canadá morreram e outros dois ficaram feridos.



Na altura, o incidente foi um dos piores no país, que impõe restrições às armas maiores que nos EUA. Contudo, a proliferação de armas levou ao aumento de crimes à mão armada nos últimos anos.



No mês passado, um homem armado desceu uma rua de Toronto matando duas pessoas e ferindo 13, antes de disparar contra si próprio.