Pelo menos dois polícias morreram este domingo num tiroteio em Honolulu, no Havai.



De acordo com o portal de notícias HawaiiNews, as circunstâncias em que ocorreu este incidente estão ainda a ser investigadas.



Depois do tiroreio, deflagrou um incêndio no espaço onde terá ocorrido o tiroreio.



Em atualização