Our community has been impacted significantly. There are multiple homes damaged and multiple injuries. We have requested mutual aid from allied agencies. We continue to search for injured. Stay home if you can. Watch for downed power lines. — Mt. Juliet Police (@MtJulietPolice) March 3, 2020

Pelo menos 19 pessoas morreram e dezenas de prédios foram destruídos por tornados que atingiram esta terça-feira o Estado norte-americano do Tennessee, causando danos severos na cidade de Nashville.As imagens do local mostram casas arrasadas, com telhados arrancados e paredes sem apoios. Há também imagens de árvores caídas e linhas elétricas cortadas.Escolas, tribunais, linhas de transporte público, um aeroporto e o edifício parlamento estatal foram fechados e algumas assembleias de voto tiveram de ser mudadas de lugar. É que esta terça-feira milhões de norte-americanos são chamados a votar para as primárias das eleições presidenciais norte-americanas (Super Tuesday). O Tenessse é um dos 14 estados onde decorre essa votação."A nossa comunidade foi impactada severamente", publicou no Twitter a polícia de Mount Juliet onde se registaram pelo menos dois mortos. "Continuamos a procurar feridos. Fiquem em casa, se puder", pediram as autoridades.Polícias e equipas de bombeiros estavam a responder a cerca de 40 chamadas de ajuda devido ao colapso em edifícios por toda a cidade, anunciou a polícia metropolitana de Nashville.A Cruz Vermelha Americana do Tennessee abriu um abrigo para residentes deslocados no centro do mercado de agricultores de Nashville, mas a falta de energia obrigou as pessoas a mudarem-se novamente para o Centennial Sportsplex, informou o jornal Tennessean.A interrupção também se estendeu ao edifício do capitólio estadual, forçando o cancelamento das reuniões agendadas.