Pelo menos 13 mortos em colisão no México

Acidente de viação provou sete outros feridos. Dez vítimas mortais eram homens e três eram mulheres.

Pelo menos 13 pessoas morreram e sete ficaram feridas esta sexta-feira num acidente de viação no México. Um autocarro terá colidido contra um camião numa autoestrada movimentada de Ecatepec, avançou a Agência France-Presse. A via liga a Cidade do México, capital do país, e Pachuca.



O porta-voz do Estado mexicano Edgar Vargas confirmou as mortes de 10 homens e três mulheres como consequência do impacto. 12 morreram no impacto e a 13ª morreu já depois de ter sido transportada para o hospital.



"Ouvimos pessoas a gritar. Eu acho que estava ferido e estava a chamar alguém para vir tirá-los. Nós não poderíamos fazer nada por causa da cerca que rodeava a estrada ", disse uma testemunha, Mario Ramirez, que assistiu à cena.



A testemunha de 42 anos disse que no local estavam várias vítimas caídas no chão.