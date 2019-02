Hoda Muthana nasceu nos Estados Unidos, mas só esse facto não lhe concede cidadania norte-americana, segundo o secretário de Estado Mike Pompeo.

O pai da "noiva do ISIS" Hoda Muthana processou o governo dos EUA por este não permitir que a jovem regresse ao país, juntamente com o seu filho. A administração de Donald Trump declarou que Hoda não é uma cidadã norte-americana e não tem direito de entrar nos EUA.

O processo, especificamente contra o presidente Trump e o secretário de Estado Mike Pompeo, surge no contexto de debate legal sobre o destino de representantes estrangeiros do Estado Islâmico que foram capturados pelas tropas norte-americanas. O governo do país tem insistido que os países de onde estes são oriundos os aceitem de volta e os acusem formalmente.

Contudo, relativamente ao caso de Hoda Muthana, de 24 anos, o governo norte-americano tem outra posição: não a deixa voltar ao país, apesar de o pai da jovem garantir que ela é uma cidadã dos EUA.

Muthana, a jovem que fugiu para se juntar aos jihadistas, é filha de um diplomata do Iémen e nasceu no território dos EUA em outubro de 1994. O debate centra-se no estatuto diplomático do progenitor e na questão legal de que, segundo os Serviços de Imigração e de Cidadania dos EUA, as crianças do diplomatas estrangeiros não têm direito a nacionalidade norte-americana porque não estão sob a "jurisdição dos EUA", segundo a 14.ª emenda.

"Ela pode ter nascido aqui, mas não é uma cidadã norte-americana ou tem direito à nacionalidade", disse Mike Pompeo na quinta-feira. "Há mais de 800 terroristas detidos atualmente, combatentes estrangeiros de terrorismo que estão na Síria hoje. Ela é apenas uma deles. Ela é uma terrorista", reforçou o secretário de Estado numa entrevista com a NBC News.

Donald Trump também escreveu no Twitter que instruiu Pompeo a não autorizar que Hoda Muthana regresse aos EUA.





I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019







O processo, aberto na quinta-feira, nota que, apesar das declarações de Trump e Pompeo, os "EUA ainda não iniciaram qualquer ação nos tribunais dos EUA para revogar a cidadania de Muthana", sendo necessária a abertura de um processo para isto acontecça. Além disto, o governo ainda não a acusou de qualquer crime.

Os seus advogados não contestam o seu período como apoiante do autoproclamado Estado Islâmico e defendem que esta "quer enfrentar o sistema judicial dos EUA e pagar as suas dívidas à sociedade". Estes também alegam que a administração norte-americana está enganada relativamente à sua cidadania porque na altura em que Muthana nasceu, o seu pai já não estava a servir como diplomata.

Charlie Swift, o advogado de Hoda Muthana, também argumenta que o Departamento do Estado já afirmou a sua cidadania no passado ao conceder-lhe um passaporte norte-americano em 2004, que esta renovou em 2014.



Também o Reino Unido está a recusar a entrada de Shamima Begum no país, depois de esta ter fugido de Londres com 15 anos para se juntar ao califado. O secretário do Interior britânico Sajid Javid retirou-lhe a nacionalidade britânica na terça-feira passada.