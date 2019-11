O padre argentino Horacio Corbacho foi sentenciado a 45 anos de prisão e o italiano Nicola Corradi a 42. Os dois sacerdotes foram condenados por abuso sexual de crianças surdas, tendo a pena sido agravada por os homens serem responsáveis pela guarda das crianças e ministros de culto. Os abusos aconteceram no Instituto de Ensino Próvolo, de Mendoza, Argentina, e a sentença é do Tribunal Penal Colegiado 2.Para além dos dois padres, o jardineiro do centro de ensino, Armando Gómez, também foi condenado, com pena de 18 anos de prisão, por agressão sexual. As crianças foram abusadas durante mais de 10 anos, tendo sido ouvidas mais de 13 vítimas.Os dois sacerdotes estavam em prisão preventiva, aguardando a leitura da sentença. O julgamento começou a 5 de agosto, à porta fechada. Nas audiências foram avaliados os testemunhos de 13 vítimas. Durante a leitura da sentença nenhum dos padres disse uma palavra.

A justiça considerou 25 casos de abusos, registados entre 2004 e 2016. Foram avaliados os testemunhos de 13 vítimas. As crianças conversaram com psicólogos sem saber que estavam ao mesmo tempo a ser ouvidas pelo juiz do caso.

O Instituto Próvolo, em Mendoza, a mil quilómetros de Buenos Aires, foi fechado em 2016 após as primeiras denúncias. "Nós não aprendíamos nada, não tínhamos comunicação, não sabíamos língua gestual, escrevíamos e não sabíamos o quê, perguntávamos a outros companheiros e, também, ninguém, entendia nada", disse uma das vítimas em declarações à Agence France Press.



"Não tem ideia de como isto é importante para nós e para o mundo", disse ao jornal norte-americano The Washington Post, após a decisão do tribunal o pai de uma das vítimas abusadas. "A igreja tem tentado esconder estes abusos. Mas estes padres violaram e abusaram das nossas crianças. Das nossas crianças surdas! Hoje, o tabu contra acusar padres para aqui."



A sentença, conhecida esta segunda-feira, ditou ainda que o Ministério da Saúde de Mendoza deve acompanhar as vítimas e a garantir medidas reparadoras.





O Papa Francisco, atual sumo-pontífice da Igreja Católica, é argentino.