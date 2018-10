Actor norte-americano assumiu posições contra Trump várias vezes. Edifício do Tribeca Grill estava vazio quando pacote chegou.

Um pacote suspeito semelhante ao enviado à CNN e a vários políticos democratas foi encontrado no restaurante de Robert De Niro, o Tribeca Grill, em Nova Iorque.



O pacote chegou esta quinta-feira de manhã. Caso se verifique que tem ligação aos engenhos que foram enviados esta quarta-feira, é o oitavo a ser enviado a um crítico de Donald Trump.



De Niro é um opositor confesso de Trump, tendo-lhe já chamado "um desastre nacional", recorda a BBC.



O edifício onde se encontra o restaurante estava vazio, quando o pacote chegou.



O que liga todas as pessoas a quem foram enviados os engenhos é uma teoria da conspiração. As autoridades também anunciaram que estão a investigar um grupo ligado a estes envios suspeitos.