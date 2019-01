A mulher, internada na clínica Hacienda HealthCare nos EUA, é da tribo Apache. O "caso pertubador" levou as autoridades a exigir uma amostra de ADN de todos os funcionários masculinos do centro.

A paciente em coma há dez anos, internada no centro de cuidados intensivos Hacienda HealthCare, nos EUA, e que deu à luz a um menino saudável em dezembro, é membro da tribo Apache.

A identificação foi feita pelo porta-voz da tribo Terry Rambler, num comunicado de imprensa enviado à Fox 10, 12 News e ABC News.

No documento, Rambler informa ainda que a vítima tem 29 anos, o que significa que está num estado vegetativo desde o fim da sua adolescência, depois de sofrer um quase afogamento que a deixou com sequelas cerebrais graves, num caso que Doug Ducey, governador do Estado do Arizona, definiu como "profundamente perturbador" e que está a levantar suspeitas de abusos sexuais.

"Em nome da tribo, queria dizer que estou profundamente chocado e horrorizado com o tratamento que um de nós sofreu", escreveu o porta-voz nativo-americano. "Quando tens alguém que te é querido a receber cuidados paliativos, quando está o mais vulnerável e dependente dos outros, tu confias nas pessoas que estão a cuidar dela. Infelizmente, um dos seus cuidadores não merecia essa confiança e aproveitou-se dela", revoltou-se, acrescentando que espera que se faça justiça.

O departamento policial dos Apache já comunicou que o caso é da jurisdição das autoridades de Phoenix, que já se encontram a investigar o caso.

Os Apache são uma tribo nativo-americana que inclui os Chiricahua, Jicarilla, Lipan, Mescalero, Salinero, Plains e Apache do oeste, tendo reservas em Oklahoma, Texas, Arizona e Novo México. A vítima era membro de uma tribo cuja reserva fica no sudeste do Arizona, a cerca de 215 quilómetros a leste de Phoenix.





Mandato exige amostra de ADN de todos os funcionários

As autoridades norte-americanas que estão a investigar o caso conseguiram na terça-feira um mandato para obter amostras de ADN de todos os funcionários masculinos da unidade de saúde em Phoenix.

A exigência foi recebida de bom grado pela direção da clínica, que garantiu continuar a "cooperar com a Polícia de Phoenix e com todas as outras agências de investigação para descobrir os factos nesta situação profundamente perturbadora, mas sem precedentes".

Bill Timmons, diretor executivo da Hacienda Healthcare, pediu a demissão na segunda-feira.