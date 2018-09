Os tesouros que o fogo destruiu no Museu Nacional do Brasil

Cara o que aconteceu com o Museu Nacional me abalou muito.



Os tetos pintados à mão no período imperial vão ser substituídos por um teto branco?



Vão reconstruir a Luzia?



Vão restaurar as múmias egípcias a partir das cinzas??



Eu não tenho palavras pic.twitter.com/gTg4XvwkKN — Rael Pontes (@raelpontesm) September 3, 2018

O Museu Nacional do Rio de Janeiro era considerado o 5º maior museu do MUNDO em questão de acervo.



Mais de 20 milhões de peças acabaram de ser completamente destruídas pelo fogo, por um incêndio causado pela negligência dos responsáveis. pic.twitter.com/kUzsmb39DT — POLITZ (@PolitzOficial) September 3, 2018

In 2015, Brazil lost @museudalingua by a fire. Today we lost the bicentennial @MuseuNacional: completely destroyed by flames, neglect and disregard for Science and Culture. Being passionate about museums, I can't hide my sentiment of defeat, sadness, and shame. #TodosPelaCiência pic.twitter.com/n8PUWTMgU2 — Anderson Brito (@AndersonBrito_) September 3, 2018

Cerca de 20 milhões de peças. Era este o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi consumido por um incêndio na noite de domingo para segunda-feira e tinha um dos maiores acervos histórico e científico do país. A instituição foi criada há 200 anos pelo rei D. João VI, que se refugiou no país durante as invasões francesas em Portugal. Este é o mais antigo museu do país e um dos mais importantes, pelo seu importante acervo natural e histórico.Os bombeiros afirmaram ter conseguido salvar alguns dos pertences em exposição, embora não se saiba o número de objectos que foram resgatados, nem a que colecção pertencem. Seguem abaixo alguns dos objectos que podem ter sido perdidos no incêndio.O museu era o local onde se encontrava o mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil, baptizado de "Luzia", com cerca de 11.000 anos, bem como uma reprodução de como teria sido a mulher a quem pertence.Uma das principais colecções do Museu Nacional era a colecção egípcia, que começou a ser adquirida pelo imperador D.Pedro I. Mas havia também vários pertences da família real portuguesa, como por exemplo, um diário da Imperatriz Leopoldina e um trono do Reino de Daomé, oferecido em 1811 ao príncipe regente D. João VI.O museu possuía igualmente um enorme acervo pertencente aos indígenas brasileiros, que testemunham a cultura afro-brasileira que se foi desenvolvendo aquando da chegada dos portugueses ao Brasil. O acervo indígena do museu era mesmo considerado como um dos maiores e mais importantes do país. O museu tinha também uma das bibliotecas de antropologia mais ricas do Brasil.Também a colecção de fósseis de dinossauros e pterossauros poderá ter sido afectada pelo fogo. Um dos exemplares que fazia parte da colecção era conhecido como Maxakalisaurus topai, um dinossauro herbívoro de 13 metros de comprimento.E entre o acervo do museu encontrava-se ainda o maior meteorito encontrado no país conhecido como o meteorito de Bendegó e que pesava 5,36 toneladas e media mais de dois metros de comprimento.Poderão ainda ter sido destruídos cerca de cinco milhões de exemplares de insectos.Do acervo bibliográfico faziam parte livros, folhetos, obras raras, mapas, teses e dissertações pertencentes à Biblioteca do Museu Nacional e da Biblioteca Francisca Keller, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), e do acervo científico diversos exemplares representativos da biodiversidade, fósseis, objectos etnográficos e arqueológicos, pertencentes aos Departamentos de Antropologia, de Botânica, de Entomologia, de Geologia e Paleontologia, de Invertebrados e de Vertebrados, lembra a Lusa.Já o acervo documental era constituído por material de arquivo detido pela Secção de Memória e Arquivo (SEMEAR) e pelo Centro de Documentação em Línguas Indígenas (CELIN).

A instituição, ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), era alvo de cortes orçamentários há pelo menos três anos.

A carregar o vídeo ...



Falta de investimento pode ser responsabilizado pelo incêndio



No início do ano, em que se celebram os 200 anos do Museu Nacional do Brasil, o seu director, Alexander Kellner, avisava que havia animais dentro do palácio que poderiam destruir o património ali guardado. Em entrevista em Maio, o director mostrava o seu gabinete que chegou a servir de quarto a D. Pedro I e que ostentava uma infiltração do tecto até ao chão. Além das infiltrações nas paredes, era ainda visível a pintura descascada em muitos espaços do edifício, fios elétricos expostos e descarnados, entre outros sinais físicos de degradação.

Mas o incêndio desenvedou também muitas falhas perto do museu. Por exemplo, as bocas de incêndio existentes não tinham água, o que dificultou o trabalho dos bombeiros e os atrasou em pelo menos 40 minutos, tendo sido obrigados a chamar camiões-cisterna e recorreram a água do lago existente na Quinta da Boa Vista para conseguir combater as chamas.



Além disso, a existência de áreas sem proteção onde se armazenavam produtos químicos e altamente inflamáveis, muitos deles usados para conservação de animais, ajudou à combustão rápida do património.



As críticas amontoaram-se logo a seguir ao incêndio. "O museu estava apodrecendo, incluindo a parte eléctrica", criticou o antropólogo Walter Neves. O incêndio "é uma consequência directa do descaso do poder público", acusa. O pesquisador criticou ainda o destino dos recursos. "Gastaram milhões para construir um museu do futuro (Museu do Amanhã), enquanto um museu centenário, que guarda a história do Brasil, ficou largado às traças."



Neves refere-se aos cortes orçamentais sucessivos que têm afectado o Museu Nacional brasileiro nos últimos três anos, que considera ser um dos motivos que levou à destruição do espaço. Também a crise na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a entidade responsável pela gestão do museu, poderá ter contribuído para este incidente.

O museu, que chegou a receber 520 mil reais anuais para a sua manutenção, recebeu pesados cortes de financiamento. Em 2018, o investimento tinha quase sido cortado em 90%, situando-se actualmente nos 54 mil reais. A crise financeira foi de tal ordem que a direcção do museu anunciou um peditório virtual para reunir pelo menos 50 mil reais para restaurar e reabrir uma das principais salas do museu. O museu não conseguiu amealhar a verba.



Mas segundo o actual director, Alexander Kellner, seriam precisos 300 milhões de reais (aproximadamente 64 milhões de euros) para conseguir recuperar um museu que não era visitado por nenhum presidente brasileiro desde Juscelino Kubitschek (que terminou o mandato em 1961).



O museu tinha assinado protocolo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para que financiasse em 21,7 milhões de reais o projeto de restauração do edifício a partir deste ano. A universidade também se comprometeu a reforçar as verbas orçamentais este ano no sentido de ajudar à recuperação do museu

O vice-diretor do Museu Nacional considerou o incêndio uma "catástrofe insuportável". "O arquivo de 200 anos virou pó. (...) São 200 anos de memória, ciência, cultura e educação, tudo transformado em fumo por falta de suporte e consciência da classe política brasileira", afirmou o responsável, sublinhando: "O meu sentimento é de imensa raiva por tudo o que lutamos e que foi perdido na vala comum".

Segundo disse, no aniversário de 200 anos da instituição nenhum ministro de Estado aceitou participar da comemoração: "É uma pequena mostra do descaso", sublinhou, adiantando ainda que a instituição estava aprestes a fechar uma negociação com o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) que incluía um projecto de prevenção de incêndios.