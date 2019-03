Pelo menos 21 pessoas – seis das quais bebés – já morreram na sequência do apagão elétrico que está a afetar a Venezuela desde da quinta-feira passada, acusa a oposição ao governo chavista, que se prepara para organizar um debate de emergência sobre a situação vivida em Caracas.

"Estes não são apenas números: são vidas de venezuelanos que não teriam sido perdidas se não fosse a ineptidão de Nicolás Maduro", escreveu no Twitter José Manuel Olivares, um doutor e político da oposição que está a monitorizar o impacto da falta de energia elétrica no já debilitado sistema de saúde venezuelano. Segundo as suas contas, 15 pacientes morreram no hospital de Manuel Núñez Tovar, na cidade do nordeste Maturín. Seguiram-se dois bebés que morreram no Hospital de los Magallanes de Catia em Caracas. Um deles sofria de má nutrição severa.



Olivares disse ao The Guardian que o número de vítimas pode subir à medida que os efeitos da calamidade se fazem sentir. É possível também que haja mais vítimas, tendo em conta que a falta de eletricidade está a dificultar a comunicação entre hospitais.





URGENTE. Este es el balance a esta hora de los fallecidos por el apagón. No es una simple cifra, son vidas de venezolanos que de no ser por la incapacidad de Nicolás Maduro, no se hubiesen perdido. #HospitalSinLuz pic.twitter.com/Lc9QcvsAoK — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 11 de março de 2019

A Venezuela está às escuras desde a semana passada devido a uma avaria na central hidroelétrica de El Guri, a principal do país, que afetou as comunicações fixas e móveis, a Internet e os terminais de pagamento. A capital Caracas tem tido eletricidade intermitente.

Na segunda-feira, o líder da oposição Juan Guaidó – que se declarou presidente interino do país, posição que já é reconhecida por muitos países ocidentais – culpabilizou Maduro (que retém o apoio da China e da Rússia) pela falta de poder elétrico. "O nosso povo ainda vive com a ameaça de novos apagões enquanto estes cínicos mentem e riem da morte e sofrimento", lê-se num tweet de Guaidó.

Maduro ainda só fez uma aparição pública desde que o apagão tomou conta do país e anunciou que estão a ser feitos progressos para resolver a situação. Porém, o The Guardian escreve que especialistas temem que a crise energética – atribuída à má manutenção e corrupção – está longe de ser resolvida, com escolas e locais de trabalho a estarem novamente fechados esta segunda-feira.





Hoy en la @AsambleaVE tendremos un solo punto: el colapso eléctrico por negligencia del régimen usurpador.



Continuamos monitoreando la situación. Nuestra gente sigue viviendo con la zozobra de nuevos apagones, mientras los cínicos mienten y se burlan del dolor y la muerte. pic.twitter.com/0CevBJ5FFz — Juan Guaidó (@jguaido) 11 de março de 2019