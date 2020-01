ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de janeiro de 2020.

Na primeira aula, Olavo de Carvalho (ou simplesmente Olavo, como todos se lhe referem no Brasil) pede aos alunos que imaginem o que dirá o seu obituário."Eu quero ser lembrado exatamente pelo que eu fiz: eu eduquei uma pá de gente. Essa pá de gente está educando o Brasil. Era isso que eu queria fazer, pô. Deu certo", explica.O exemplo do obituário não é um acaso. Olavo julga-se imortal graças à "fábrica de génios" que montou online. Os seus argumentos (contra a farsa das alterações climáticas, dúvidas sobre a terra ser redonda ou a tese de que a ascensão do nazismo foi planeada pela esquerda) ora enojam, ora colhem junto até de governantes brasileiros: Bolsonaro reconheceu que a sua obra "contribuiu muito" para a sua chegada ao poder.