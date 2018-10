O presidente brasileiro só será decidido a 28 de Outubro, na segunda volta. Mas Bolsonaro liderou a primeira com 46% dos votos.

As eleições no Brasil deste domingo, dia 7, serão decididas à segunda volta. Porém, Jair Bolsonaro conquistou 46% dos votos, frente aos 26% de Haddad. Apesar de o presidente brasileiro só ser escolhido no dia 28 de Outubro, entre Haddad e Bolsonaro, é possível concluir que já há vencidos e vencedores.



Jair Bolsonaro considerou os resultados eleitorais da primeira volta um triunfo para a sua candidatura. "Esta foi uma grande vitória, considerando que não tivemos tempo na televisão, que é um partido ainda muito pequeno sem dinheiro para campanhas e que estive no hospital durante 30 dias", afirmou. Haddad agradeceu aos eleitores que o levaram à segunda volta: "A oportunidade é inestimável e precisamos aproveitar com senso de responsabilidade."



Entre os vencidos, encontra-se Dilma Rousseff. A antiga presidente brasileira foi a quarta votada para o Senado Federal, a que concorria por Minas Gerais.



Do outro lado, pelo menos dois Bolsonaros já venceram as eleições: Eduardo e Flávio. Eduardo Bolsonaro, de 34 anos, tornou-se o deputado federal mais votado da história do Brasil em números absolutos. Já Flávio Bolsonaro, de 37 anos, foi eleito, mas como senador do Rio de Janeiro, com 4.181.884 dos votos.



Durante as eleições, Flávio Bolsonaro partilhou na sua conta de Twitter um vídeo de um eleitor onde é possível ver uma das urnas electrónicas usadas para as eleições deste domingo no Brasil com problemas. Porém, já se concluiu que o vídeo é falso.



Também Lula se pronunciou, a partir da prisão, através de uma carta. Reforçou o seu apoio a Fernando Haddad e apelou ao voto no candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), associando-o ao sucesso que considera que a sua presidência teve em várias esferas da sociedade brasileira: "Governei para todos os brasileiras e brasileiras, olhando com mais atenção para quem mais precisava. A religião foi respeitada. A dignidade humana foi respeitada. A família foi mais do que respeitada: ela foi reforçada e cuidada com especial carinho pelo meu governo".



O apuramento dos resultados já deu para concluir que em Portugal, os brasileiros votaram mais em Bolsonaro.



A segunda volta será disputada a 28 de Outubro e o presidente do Brasil será ou Jair Bolsonaro, ou Fernando Haddad.