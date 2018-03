Às oito da manhã, no liceu Great Mills, de Maryland, ouviram-se os primeiros tiros. Na altura em que se iniciavam as aulas, Austin Wyatt Rollins, um estudante da escola, atirou contra pelo menos dois colegas com um revólver. Deixou uma rapariga de 16 anos em estado crítico no hospital. Um rapaz de 14 ficou gravemente ferido, mas encontra-se estável, segundo a CNN.

O xerife Timothy K. Cameron, do condado de Saint Mary, contou aos jornalistas que se suspeita que o jovem tivesse um relacionamento com a rapariga de 16 anos atingida. No Facebook de Austin, é feita uma referência a um namoro em Dezembro de 2016.

Cameron também detalhou que os estudantes e os professores avisaram um segurança armado da escola sobre a ocorrência. Este perseguiu o atirador e disparou uma vez contra ele. Ainda houve troca de tiros, mas o jovem foi mortalmente ferido. Entrou em estado crítico no hospital, onde veio a falecer, cerca das 10h41.

O tiroteio de Great Mills é o 17.º a acontecer nos Estados Unidos, desde o início do ano. Neste liceu, estudam 1600 jovens.

Em Fevereiro, o xerife do condado de St. Mary deteve dois jovens por "ameaças de violência em massa", bem como um homem de 39 anos. Os adolescentes ameaçaram atacar o liceu de Leonardtown.

Com mandados de busca, as autoridades descobriram armas semi-automáticas, revólveres e outras armas.