No dia 23 de Abril, Alek Minassian, de 25 anos, atropelou uma multidão com uma carrinha, em Toronto, Canadá. Matou dez pessoas cujas identidades começam a ser reveladas pelos meios de comunicação. A primeira pessoa a ser identificada foi Anne Marie D’Amico, 30 anos.A jovem trabalhava para a empresa de gestão de investimentos Invesco Canada, cuja sede em Toronto ficava a cerca de um quilómetro de onde ocorreu o atropelamento. Rob Greco, que chamou o 112, recordou como ajudou a jovem à CBC News. "Ela foi a última pessoa que vi a ser atingida pela carrinha. Dizia-lhe ‘coragem, a ajuda está a caminho’", afirmou.D’Amico ajudou a organização de caridade Live Different, com que a sua empresa tinha um acordo. A família caracterizou-a como uma pessoa de "coração generoso e sempre fez grandes coisas pelas pessoas"."Não parava até que fizesse o máximo possível pelos outros… Genuinamente queria cuidar de todos à sua volta mesmo que tivesse de sacrificar um pouco de si pela felicidade dos outros. Só tinha gentileza nela", destacaram os seus familiares.Além de Anne Marie, também se sabe que dois cidadãos sul-coreanos se encontram entre os mortos. Não foram reveladas as suas identidades. Segundo o CBC News, uma pessoa de nacionalidade jordana também se encontra entre as fatalidades.Alek Minassian, o autor do atropelamento, foi acusado de 10 crimes de homicídio em primeiro grau e 13 de tentativa de homicídio.