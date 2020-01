Vestido com um fato cinzento claro, gravata vermelha, o homem alto, de barba branca levantou-se. À sua frente, um conjunto de militares e advogados, num tribunal especialmente montado na base norte-americana de Guantanamo, em Cuba. "Suspeitei desde o início que acabaria aqui", declarou James Mitchell, com o seu forte sotaque sulista, notou o The Guardian. O psicólogo nasceu no Tenessee há 68 anos.O que o levou "voluntariamente" -- a expressão foi sublinhada por si durante o testemunho - a Guantanamo foi o seu papel como um dos dois psicólogos que "desenharam o programa de tortura da CIA", resume este jornal britânico. O outro era o seu sócio Bruce Jessen, tal como ele um antigo psicólogo na força aérea norte-americana. "Há anos que dizem coisas malvadas sobre nós", disse no testemunho, citado pelo site The Intercept. Era o pós-11 de Setembro . "Eu pensei que a minha obrigação moral era proteger as vidas norte-americanas contra o desconforto temporário dos terroristas que pegaram em armas contra a América. Decidi que iria viver com isso", declarou ao grupo de militares responsável por esta fase do pré-julgamento. "Se fosse hoje, repeti-lo-ia."A ouvi-lo, logo atrás, mas numa área protegida por vidros, estavam cinco arguidos do caso do 11 de setembro, que está numa fase de instrução (que se arrasta desde 2012; o julgamento não começará antes de 2021). Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh, Ammar al-Baluchi e Mustafa Ahmed. No primeiro banco, mais próximo de Mitchell, estava sentado o mais destacado entre eles: Khalid Sheikh Mohammed, tido como o "arquiteto" do ataque de 2001 em Nova Iorque e Washington.O repórter do The Guardian notou que o psicólogo o olhou nos olhos ao entrar na sala. Não é surpreendente, tendo em conta este número: Mitchell assistiu a 183 interrogatórios waterboarding, a prática que simula um afogamento ao coloca-se um pano sobre o rosto e depois água. Estes factos reportam-se ao mandato de George W. Bush. Mas outro republicano, o atual presidente norte-americano, disse à ABC News, em 2017, que "resulta": "Não estamos a combater num campo equilibrado. Temos que combater o fogo com fogo ", resumiu.Os advogados dos arguidos esperavam que Mitchell provasse que a CIA "tinha sujado as mãos" durante os interrogatórios e que, portanto, estes deveriam ser retirados do processo por não terem sido "voluntários"."O sujeito aparenta ter maior capacidade do que outros detidos em contrariar a técnica", lê-se num relatório de 12 de março de 2003, enviado para a CIA pelos interrogadores, a partir de um local secreto na Polónia. Na quarta sessão, KSM (ou Khalid Sheikh Mohammed), foi examinado antes e depois da tortura que, dessa vez, "foi variada em ritmo, tempo e intensidade para tentar encontrar o melhor método" para o "controlar". O exame médico e psicológico não encontrou quaisquer doenças ou "efeitos das sessões anteriores": os pulmões estavam limpos, "não havia sinais de a respiração estar comprometida".Durante toda a sessão, o psicólogo anotou todas as reações do "sujeito": pareceu "resignado a tolerar" este método de interrogatório, tinha um discurso organizado. Ficou "mais agitado" e "mais ansioso" quando os interrogadores passaram a "redirecionar a água para e à volta dos movimentos da sua boca". "Esta técnica pareceu resultar e aumentou a agitação no sujeito", lê-se na parte relativa à análise psicológica. Em vários momentos, "tal como nas sessões anteriores", foi-lhe recordado que estava sob o seu poder parar com tudo: se "respondesse com honestidade às perguntas". Mas KMS mantinha-se "estoico", "robusto fisicamente".Seguir-se-iam outros 179 interrogatórios com waterboarding.Em agosto de 2002, Mitchell e o colega Jessen estavam num local secreto da CIA, na Tailândia. E de lá tentaram demover os responsáveis da agência, em Washington, de utilizarem mais uma vez a simulação de afogamento num suspeito da Al Qaeda que consideravam estar a cooperar. E era "pouco provável" que fosse capaz de lhes dar mais informações, escreveram num documento da agência citado no julgamento na passada quarta-feira. Esse homem era Abu Zubaydah, detido em março desse ano no Paquistão.E mais, escreveram no relatório de 10 de agosto: a saúde de Zubaydah estava "a ponto de se deteriorar para níveis inaceitáveis", dado a tortura estar próxima dos "limites legais". Os colegas, recordou agora Mitchell, disseram-lhes que "eram mariquinhas". Mas o método continuou a ser utilizado em interrogatórios a Zubaydah. Ao todo, Mitchell e outros dois colegas assistiram a 83 sessões de waterboarding ao saudita, que então tinha 31 anos.Num relatório de 2014, ao programa de detenção e interrogatórios da CIA, o senado norte-americano concluiu que os interrogatórios foram "brutais" e "muito piores do que os responsáveis da CIA apresentaram aos decisores políticos". Sobre Zubaydah, "o primeiro detido", concluíram que este chegou a ficar "completamente sem repsosta, com espuma a sair da sua boca." Shaykh Mohammed esteve várias vezes à "beira do afogamento", lê-se nas conclusões do mesmo documento. Segundo o Senado, esta metodologia não se mostrou eficaz na obtenção se informação.Mitchell fora contratado em 2002 quando, segundo ele, a CIA queria "endurecer" os seus métodos. Por 1.800 dólares dia, foi-lhe pedido para observar e, depois, para aplicar medidas coercivas. Mas em pouco tempo viu-se incapaz de travar a "deriva abusiva" dos interrogatórios, referiu. Tentou parar vários, sem sucesso; o seu maior opositor era o chefe dos interrogatórios, um homem que alcunhou de "o novo xérife" -- seria, segundo o The Guardian, Charlie Wise, que morreu em 2003, logo depois de se reformar."Quando é permitido às pessoas fazer uso de medidas coercivas, isso tende a escalar com o tempo", analisou Mitchell. Ao todo, já assumiu a CIA, 39 prisioneiros foram sujeitos a interrogatórios violentos , que além da simulação de afogamento incluíam também serem atirados contra paredes ou colocados em espaços pequenos (de 53 por 76 cm). Eram práticas "tão horríveis" que até os agentes da CIA "choravam", revelou nesta sessão de instrução.Nenhum dos arguidos, notou o Los Angeles Times, "pareceram mostrar emoção" durante todo o testemunho de Mitchell.Apesar das suas palavras de agora, no julgamento em Guantanamo, Mitchell e Jessen não se afastaram na atividade. Aliás, em 2005 tinham já uma empresa privada que fornecia a maioria dos interrogadores e do pessoal de segurança colocado nos locais secretos e centros de detenção da CIA. Até 2009, receberam 81 milhões de dólares.Ambos foram afastados pela American Psychological Association por "violarem a ética da sua profissão e mancharem a disciplina da psicologia."Foram processados pela família de Gul Rahman (que morreu de hipotermia numa prisão secreta próxima de Cabul, em 2002) e pelos sobreviventes, mas torturados, Mohamed Ben Soud e Suleiman Abdullah Salim (a quem foi aplicado, entre outras, a tortura do sono). Evitando a condenação, fizeram um acordo, que se mantém confidencial -- mas, que trouxe à luz, as comunicações entre eles e a CIA: os documentos foram desclassificados durante essa ação judicial.