— mas que, à partida, contradiz o que os seus apoiantes escreveram e declararam: "Ela também é conhecida por ser a pessoa mais liberal do Senado. E eu pensei que Biden manter-se-ia um pouquinho afastado disso."

É uma vitória depois de décadas de trabalho de "um pequeno mas influente grupo de estrategas negras no partido Democrata". Foi assim que o jornal online Politico classificou a escolha de Kamala (lê-se cômala) Harris como a candidata a vice-presidente de Joe Biden. E basta abrir as páginas de outros influentes meios norte-americanos para encontrar afirmações semelhantes:"A escolha de Harris como a potencial próxima vice-presidente foi recebida com entusiasmo e alívio [por] as mulher negras (de muitas formas o coração do Partido Democrata) finalmente terem uma das suas no boletim nacional", notou o Washington Post. " É, a prova de que os democratas estão a começar a entender que o voto dos negros (e das mulheres afro-americanas em particular) não pode ser tomado por certo, avisou democrata Maxine Waters, membro da câmara dos representantes.É que, "foram as mulheres negras, mais do que a outro par raça-género, que estiveram por trás dos esforços de maior representação inclusiva através do seu apoio inquestionável à perspetiva de uma mulher presidente, em 2016, e do primeiro presidente negro, em 2008 e também da [sua] reeleição, em 2012", explicou no New York Times Chryl Laird, autor de uma investigação sobre como as forças sociais moldam o comportamento dos negros norte-americanos. O compromissos das mulheres negras com o partido sempre esteve por reconhecer apesar de elas serem "o membro mais leal" dos democratas, continuou o especialista.Uma das personalidades que, dizem as fontes do Politico, foram ouvidas por Biden foi Lisa Blunt Rochester, também membro da câmara dos representantes e antiga assessora de Biden quando este foi vice de Barack Obama na Casa Branca. Apesar de ter ficado apenas em terceiro entre os votantes afro-americanos na corrida para a nomeação democrata para a Presidência, Kamala Harris assumia-se como uma das favoritas da longa lista de mulheres que estiveram sob o escrutínio de Biden. O papel que assumiu no senado na luta contra a violência polícia contra negros e na resposta contra as desigualdades que ficaram à vista com a crise sanitária da Covid-19 (empenhou-se em legislação que evitasse os despejos e queixou-se da escassez de dados raciais e étnicos sobre as vítimas da epidemia) convenceram o tal "pequeno mas influente grupo".Também, mas não só. A definição da agora candidata a vice como afro-americana tem sido dita e redita, mas não corresponde à verdade. No melting pot cultural norte-americano, a designação mais correta seria algo tão confuso como dizer que Kamala é afinal indo-caribenha-americanaO pai, Donald Harris, era um jamaicano, professor de Economia. A mãe, Shyamala Gopalan, indiana de nascença, era investigadora em oncologia. Quando se separaram, Kamala e a irmã, Maya (que escolheu como sua diretora de campanha na altura da nomeação democrata), ficaram a viver com a mãe.Aliás, se Kamala assume ter uma referência entre os seus progenitores, essa referência é a mãe. Tanto ela como o pai estiveram nas marchas pelos direitos civis, nos anos 60. Mas foi a foto da mãe que a filha publicou a foto diversas vezes no Instagram . E foi pela mão dela que Kamala também se iniciou em manifestações semelhantes. "A minha mãe costumava dizer: 'Não te limites a sentar e queixar-te das coisas. Faz alguma coisa'", escreveu no seu Twitter depois de Biden a convidar. "Gostaria tanto que ela estivesse aqui connosco esta semana", desabafou. Após a morte de George Floyd , Kamala foi a primeira senadora a entrar nos protestos do movimento Black Lives Matter, notaram os jornais. No ano anterior, vestiu-se com "O CASACO" com as cores do orgulho gay, como o marido lhe chama, e participou na parada pelos direitos dos homossexuais em são Francisco.Kamala Harris nasceu em Oakland, no estado da Califórnia, em outubro de 1964 e formou-se na Universidade de Howard, historicamente frequentada por negros, recorda o Politico. E depois tirou direito em Hastings/Universidade da Califórnia.Dado o histórial de Biden, nomeadamente com a acusação recente de assédio, escolher uma mulher (ainda para mais que agrade ao grupo de democratas negras) foi a "escolha segura", disseram alguns analistas citados pelo Washington Post.Não é só uma questão de cor da pele: Harris é apenas a terceira mulher a ser apontada como potencial vice-presidente (a penúltima foi a republicana Sarah Palin, em 2008; a primeira, a democrata Geraldine Ferraro, em 1984). Quase quatro décadas depois de Ferraro, as mulheres mantém-se afastadas de lugares de destaque em cargos públicos: em 2019, 69% eram ocupados por homens e 88% por brancos, concluiu um estudo da campanha R eflective Democracy Kamala Harris foi procuradora-geral da Califórniaaliás, foi a primeira mulher e afro-americana (lá está a designação de novo, mas foi assim que a definiram quando assumiu o cargo, escreveu o Finantial Times), em 2010. E daí, seguiu para o Senado seis anos depois. Em 2019, lançou-se como uma das seis mulheres (entre 23 candidatos) a tentarem a nomeação democrata para a Presidência. Assumiu o perfil de moderada, com propostas como aumento dos salários para os professores ou o fim das diferenças salariais entre homens e mulheres. O falecido Jeff Adachi, que se cruzou com ela nos tribunais de São Francisco quando ali trabalhava como promotor distrital do Ministério Público, definia-a como uma pessoa "não ideológica" e que "faz cedências: "Ela é uma pessoa muito prática. Descrevem-na como cuidadosa; sim, é verdade. Mas não se chega onde ela está por se ser decuidada", confessou ao Finantial Times.A imagem de certinha e moderada contrasta com a que os próximos de Donald Trump usaram para a definir assim que o nome foi anunciado por Biden: Kamala Harris é demasiado extremista para a América. Os exemplos que deram em entrevistas ou tweets são vastos: quer impor biliões (assim mesmo, número grande) em impostos, cortar no financiamento policial e instituir um "esquema de cuidados de saúde radical" que eliminaria todos os seguros privados na área. Trump lembrou-se de outra etiqueta catchy, isto é, que fica no ouvidoUm colega de curso e mais tarde de trabalho em São Francisco define assim a opção dela pelo Ministério Público: "Quem escolhe a defesa criminal, gosta de criar o caos. Ela não é assim. Ela sempre foi muito disciplinada e organizada."Como procuradora-geral, é alvo de críticas por ter apoiado a legislação que permitiria que os pais de alunos faltosos fossem sucessivamente processados. Houve quem lesse nessa lei uma desproporção: afetaria mais as pessoas de cor, anteviram. Já na corrida à cadeira de candidata democrata, repetiram a história de que não quis avançar com a acusação contra um banco que pertencia a Steven Mnuchin, depois secretário de Estado do Tesouro.Foi também nesse cargo que trabalhou de perto com Beau, o filho de Joe Biden que era procurador-geral no Delaware (morreu em 2015 de cancro no cérebro). O candidato a presidente pelos democratas recordou agora essa relação ao nomeá-la: "Eu assisti como ambos processaram os grandes bancos, levantaram as pessoas trabalhadoras e protegeram mulheres e crianças de abusos. Tive orgulho na época e tenho orgulho agora de a ter como minha parceira nesta campanha."As eleições são a 3 de novembro.