O plenário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou esta quarta-feira o envio dos dois artigos do processo de impeachment contra o Presidente Donald Trump, aprovadas em dezembro. Este é o terceiro impeachment presidencial da história dos EUA.





Para remover Trump do seu cargo, é necessária uma maioria de dois terços de votos do Congresso, algo que não será provável, já que a maioria pertence aos republicanos.

O Congresso iniciou o processo de impeachment no passado mês, sob os crimes de abuso de poder ao pressionar a Ucrânia a anunciar uma investigação ao rival do Partido Democrata, Joe Biden, e de obstrução do Congresso. No entanto, o envio dos artigos pelos quais Trump vai ser julgado foi adiado por Pelosi, numa tentativa de convencer o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell a aceitar a inclusão de novas testemunhas no caso.