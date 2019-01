As autoridades só chegaram aos ladrões por uma inconfidência amorosa: um dos homens queria utilizar o dinheiro ganho com o golpe para fugir com uma amante mais nova. A sua mulher não gostou e denunciou-o às autoridades.



Este assalto é o mais famoso da história da Argentina e tem um pormenor particularmente interessante: foi arquitetado por um homem sem qualquer tipo de passado criminal. Fernando Araujo, que planeou todo o golpe, era um professor, então com 44 anos, que tinha um atelier a poucos metros do banco. Era ainda professor de jiu-jitsu (uma arte marcial japonesa). Um dia decidiu que iria dar um golpe sem igual na história. E foi o que fez.



Rubén Alberto de la Torre, um dos assaltantes, revelou que a princípio ninguém levou Araujo muito a sério. "Substimei-o. Era um grande orador, mas como vestia roupa suja, tinha barba grande e fumava marijuana, parecia mais um boémio com ilusões do que um homem que quer cometer um grande assalto.



Mas Araujo sempre achou ter capacidade para mais do que aquilo que mostrava, afirmando, em declarações ao jornal espanhol El País que poderia ter sido várias coisas: engenheiro, arquiteto, gestor, filósofo ou ator. "Às vezes questiono-me a mim próprio como é que uma pessoa como eu, com estudos universitários, fruto de uma boa família, de classe média alta, acabou por passar para a marginalidade."



O cabecilha do golpe esteve anos a preparar o assalto e disse aos companheiros que a ideia não era prejudicar o povo, mas sim combater o sistema capitalista dos bancos e, pelo caminho, fazer algum dinheiro.



Parece-lhe familiar? Talvez sim, já que este é, em grande parte o argumento da série A Casa de Papel. E até poderá ter sido o sucesso desta série que levou Araujo, o cabecilha, a decidir escrever um guião para um filme sobre o roubo. "A ideia da origem do universo e a do roubo foram as únicas vezes que o meu corpo sentiu emoções", contou o autor ao jornal espanhol, que se descreveu como alguém aficionado pela astronomia e o xadrez, que gosta de fumar marijuana e pintar quadro, enquanto escuta Mozart.

