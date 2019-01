O colapso da barragem da Vale em Brumadinho, no estado das Minas Gerais do Brasil, ocorreu na sexta-feira passada. Desde sábado, dia 26, que não se encontram sobreviventes.

O número de mortes causadas pela rutura da barragem em Brumadinho, no Brasil, voltou a subir: passou do total de 84 vítimas mortais na terça-feira para 99. Ainda há 259 pessoas desaparecidas e 57 corpos já foram identificados.



As mortes foram confirmadas esta quarta-feira pelas equipas de resgate no local e pela Defesa Civil, avança o jornal brasileiro Estadão.



O colapso da barragem da mina Côrrego do Feijão, da empresa Vale, deu-se na sexta-feira, dia 25 de janeiro.