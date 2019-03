Afirmando que sempre se sentiu "muito bem a fazer pontes", o bispo recordou, numa curta intervenção de cinco minutos já no final da cerimónia de ordenação, que teve a duração de duas horas: "Quando era jovem e me meti na política fiz pontes entre a direita e a esquerda, depois fiz pontes entre o Porto e Lisboa, ando a fazer pontes entre o Benfica e o Porto, e penso que uma das nossas vocações é verdadeiramente estabelecermos pontes, não sermos construtores de muros, de obstáculos", sustentou.



Uma ideia corroborada pelo primeiro-ministro, António Costa, que à saída da Igreja da Trindade, descreveu também Américo Aguiar como "um homem de pontes". "E bem precisamos", disse, acrescentando: "Como disse D. Américo, é preciso muitas pontes".



Algum tempo antes, questionado pelos jornalistas à entrada para a cerimónia, o chefe de Governo disse ter "o privilégio de ser amigo" de Américo Aguiar, por quem nutre "grande estima e admiração" e a quem fez "votos das maiores felicidades nas novas funções".



Relativamente à sua ida para Lisboa, o novo bispo apontou as "culpas" ao Papa Francisco -- que o nomeou no passado dia 01 de março e assumiu que o foi "buscar ao Porto" - mas sobretudo a "D. Manuel Clemente [antigo bispo do Porto e atual cardeal patriarca de Lisboa] e mais alguns".



Embora sem se referir diretamente à morte da sua mãe, que ocorreu na véspera da ordenação e cujo funeral decorreu hoje de manhã, Américo Aguiar assumiu que "nestes dias" ficou "a saber que Nosso Senhor não brinca em serviço": "Quando decidi escolher o tema 'In manus Tuas' [Nas tuas mãos] não tinha consciência do que ia passar nestas 24 horas. E entendi que 'In manus Tuas' se é para levar a sério, é para levar a sério", disse.



Garantindo ter "o Porto e Lisboa no coração", o novo bispo despediu-se dos presentes com um "até um dia destes, um abraço, muito obrigado", terminando a intervenção precisamente com o lema episcopal que escolheu: 'In manus Tuas', as últimas palavras de Jesus na cruz, em homenagem ao antigo bispo do Porto António Francisco dos Santos, que o adotou também.



Américo Aguiar, de 45 anos, foi hoje ordenado bispo auxiliar de Lisboa, com o título de Dagno, trinta dias após ter sido nomeado pelo Papa Francisco, a 01 de março.



O novo bispo era membro do presbitério da diocese do Porto e preside, desde 2016, ao Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia e, nos últimos oito anos, à Irmandade dos Clérigos, na cidade invicta.



Natural de Leça do Balio, em Matosinhos, ingressou no seminário em 1995 e foi ordenado presbítero em 2001, pelo então bispo do Porto, Armindo Lopes Coelho.



Américo Aguiar é licenciado em Teologia e mestre em Ciências da Comunicação, ambas pela Universidade Católica Portuguesa.



Entre 2004 e 2015 foi vigário geral e chefe do Gabinete de Informação da Diocese do Porto, tendo ainda sido chefe de gabinete dos bispos do Porto Armindo Lopes Coelho, Manuel Clemente e António Francisco dos Santos e capelão-mor da Misericórdia do Porto.



Em 2017 foi nomeado cónego do Cabido Portucalense.



Atualmente, o novo bispo auxiliar de Lisboa é também diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, e é um dos responsáveis pela organização da Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer em Lisboa, em 2022.

