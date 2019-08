Os incêndios florestais na Amazónia estão a alarmar o mundo inteiro, depois de dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), gerados com base em imagens de satélite, terem revelado que as queimadas aumentaram 82% em relação ao ano de 2018, se comparado com o mesmo período de janeiro a agosto – foram 71.497 focos em 2019, contra 39.194 em 2018.

O diretor do INPE Ricardo Galvão foi afastado do cargo quando foi revelado que a taxa de desflorestação aumentou 88%. Segundo a estação de televisão inglesa BBC, os ambientalistas culpam Bolsonaro, que dizem incentivar a desflorestação e a agricultura na Amazónia – atividades que podem levar a incêndios. "Começar um incêndio é obra humana, deliberadamente ou por acidente", disse o pesquisador do INPE Alberto Setzer à agência noticiosa inglesa Reuters.

Nas redes sociais, várias pessoas publicaram fotografias e mensagens de protesto. Apesar dos quilómetros de distância que separam Portugal da Amazónia, pode fazer algumas coisas para ajudar de facto a floresta. A revista Fast Company compilou algumas ideias:

- Proteja um hectare de floresta tropical através da organização americana Rainforest Action Network;

- Ajude a comprar terras na floresta tropical através da organização ambientalista Rainforest Trust;

- Apoie as populações indígenas da floresta tropical através a organização Amazon Watch;

- Reduza o seu consumo de papel e madeira ou compre produtos seguros para a floresta tropical através da organização Rainforest Alliance;

- Apoie artes, ciência e outros projetos que aumentem a consciencialização sobre a Amazónia pela Amazon Aid Foundation;

- Ajude a proteger os animais que vivem na selva com a organização de conservação WWF;

- Reduza o consumo de carne bovina, que é encontrada normalmente em hambúrgueres de fast-food ou em produtos processados de carne bovina.

- Assine uma petição.



- Segundo a revista Foreign Policy, informe-se e colabore com os produtores de carne bovina e de outros negócios na Amazónia que estejam ligados a empresas internacionais comprometidas com padrões ecológicos, e que também são mais susceptíveis à pressão pública do que Bolsonaro.