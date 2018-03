A equipa de executivos do grupo hoteleiro Trump que administrava um hotel na Cidade do Panamá foi obrigada a abandonar o edifício depois de terem recusado cumprir uma ordem judicial.

Durante 12 dias, os executivos da Trump Organization recusaram deixar o Trump Ocean Club International Hotel & Tower, apesar de uma ordem judicial, interposta pelos proprietários do hotel.

Os proprietários do hotel de 70 andares demitiram a o grupo hoteleiro da família Trump, contratada para administrar o hotel, no ano passado.

Mas a Trump Organization disputou a demissão por a considerar ilegal e recusou-se a entregar o edifício.

"Isto é apenas uma disputa comercial que saiu fora de controlo", disse Orestes Fintiklis, o investidor que lidera a associação de proprietários.

"Hoje essa disputa foi decidida pelas autoridades e juízes deste país."

O conflito entre as duas empresas agravou-se quando no mês passado, os proprietários tentaram entrar nos escritórios do hotel e foram impedidos por seguranças contratados pela Trump Organization.

Seguiram-se vários episódios violentos entres os seguranças de ambas as empresas, que obrigaram memso à intervenção da polícia.

Hoje, um oficial da justiça, acompanhado pela polícia, entrou no hotel para permitir a entrada dos proprietários e mais de uma dezena de seguranças da empresa de Trump foram vistos a sair.