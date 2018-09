O presidente da Venezuela foi filmado a comer e a fumar charutos num dos restaurantes mais caros de Istambul. "Isto é uma vez na vida, não é verdade?", comentou com a sua esposa, que o acompanhava.

Numa paragem técnica no regresso de uma visita de Estado à China, Nicolás Maduro e a sua esposa, Cilia Flores, foram filmados a jantar num restaurante de luxo em Istambul, na Turquia, conhecido pelas usas peças de carne laboriosamente cortadas pelo chef Nusret Gökçe que custam centenas de euros.

"Isto é uma vez na vida, não é verdade?", perguntou Maduro a Flores no vídeo, antes de terminar a refeição com vários charutos. Na mesma gravação, é possível ver o presidente da Venezuela a observar o chef que se tornou um meme conhecido como "Salt Bae" nas redes sociais devido à sua maneira peculiar de salgar as peças de carne.

As imagens divulgadas online pelo próprio chef (e mais tarde eliminadas por ele) provocaram imensas críticas e reacções indignadas de venezuelanos, a braços com uma grave crise económica e escassez de alimentos e outros bens alimentares. "Enquanto os venezuelanos sofrem e morrem de fome, Nicolás Maduro e Cilia desfrutam de um dos restaurantes mais caros no mundo, tudo com dinheiro roubado ao povo venezuelano", escreveu no Twitter o líder da oposição venezuelano, Julio Borges. Também outro utilizador da rede social acrescentou que o presidente da Venezuela come uma refeição de luxo enquanto os seus "compatriotas comem ratos e cães".

No segundo vídeo, é possível ver ainda o presidente a fumar um charuto e a mexer numa t-shirt com uma imagem do chef, imitando de seguida os gestos de Nusret que o tornaram famoso.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr"> [<a href="https://twitter.com/hashtag/VIDEO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VIDEO</a>] Maduro causa polémica una vez más en las redes sociales, al publicar un video en el que disfruta un lujoso banquete de carne en Turquía <a href="https://twitter.com/hashtag/18Sep?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#18Sep</a> <a href="https://t.co/bAAX7C2vTx">https://t.co/bAAX7C2vTx</a> <a href="https://t.co/BKQoL0etOD">pic.twitter.com/BKQoL0etOD</a></p>— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) <a href="https://twitter.com/NTN24ve/status/1042035704874913792?ref_src=twsrc%5Etfw">18 de setembro de 2018</a></blockquote>

A polémica tem sido tanta que Nicolás Maduro já abordou o tema numa emissão televisiva, confirmando que teve uma refeição no referido restaurante e que foram servidos pelo chef turco. "Fizemos uma paragem técnica em Istambul, depois de quase 12 horas de voo, e em Istambul aceitei um convite para visitar o centro histórico e almoçar com algumas autoridades da cidade", justificou-se. "Nusret serviu-nos pessoalmente. Conversámos, passámos um bom bocado. Ele adora a Venezuela, disse-mo por diversas vezes", contou.

Durante essa emissão, Maduro estava a relatar os frutos da viagem que fez à China, onde se encontrou com o presidente Xi Jinping, mas viu-se obrigado a falar sobre a visita ao restaurante na Turquia.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZvLHItAEY-k" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

De acordo com a Reuters, com base no estudo universitário publicado em Fevereiro - Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) -, cerca de dois terços dos inquiridos confessar ter perdido 11kg no ano anterior ao questionário e 87% dos mesmos foram descritos como "vivendo em pobreza". O mesmo estudo refere que 89,4% dos lares não têm dinheiro para comprar toda a comida necessária. Na Venezuela, este regime alimentar é conhecido como a "dieta de Maduro".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Today I decided to stop following <a href="https://twitter.com/nusr_ett?ref_src=twsrc%5Etfw">@nusr_ett</a> You decided to erase this video but what you did remains. Shame on you! You cheered and served a tyrant responsable for the hunger, malnutrition and death of thousands of Venezuelans!<br>By the way, he is not a president. He is a dictator! <a href="https://t.co/pddjPSEztO">pic.twitter.com/pddjPSEztO</a></p>— Marcel Imery (@NachoImery) <a href="https://twitter.com/NachoImery/status/1041807772764065792?ref_src=twsrc%5Etfw">17 de setembro de 2018</a></blockquote>

