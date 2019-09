Chella Phillips, que vive em Nassau, na ilha de New Providence, nas Bahamas, resolveu acolher quase 100 cães em casa quando o furacão Dorian se aproximou da ilha durante o fim-de-semana. Numa publicação no Facebook, Phillips escreveu: "97 cães estão dentro da minha casa e 79 deles estão dentro do meu quarto principal". E acrescentou: "Tem sido uma loucura desde ontem à noite, cocó e c***** sem parar mas pelo menos eles estão a respeitar a minha cama e ninguém se atreveu a saltar".





Embora Nassau não tenha sido a região mais atingida das Bahamas, sofreu inundações e cortes de energia, de acordo com os media locais.

Phillips tem uma página no Facebook chamada "Os Cães Sem Voz de Pawtcake" e ajuda cães vadios durante todo o ano – financiada por doações. Até quinta-feira, a sua página de angariação de fundos arrecadou mais de 236 mil dólares (mais de 214 mil euros).

O seu esforço foi recebido com grande apoio das pessoas de todo o mundo. Numa mensagem mais recente, Phillips disse que os cães estavam bem depois de uma "noite stressante" de inundações. E acrescentou: "Rezo pelas outras ilhas que têm danos inimagináveis e não vejo como qualquer cão ou ser vivo poderia ter sobrevivido lá fora. O meu coração está com eles". Phillips está agora a pedir ajuda para encontrar casas para os cães vadios.