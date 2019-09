Mulher fica com sangue azul depois de tomar analgésicos

Uma mulher de 25 anos foi levada de urgência para o hospital, depois da sua pele ter ficado com uma tonalidade azul. Para surpresa dos médicos, quando foram tirar sangue, este também tinha ficado com uma tonalidade escura de azul-marinho.

O jornal científico norte-americano New England Journal of Medicine documentou o caso, que ocorreu no Miriam Hospital em Rhode Island, nos Estados Unidos. Ao médicos que trataram a mulher explicaram que a coloração do sangue foi o resultado da medicação utilizada para tratar uma dor de dentes.

A mulher admitiu que na noite anterior, antes de ir dormir, tomou uma "grande quantidade" de analgésico para uma dor de dentes, que continha benzocaína – anestésico local para acalmar a dor. No dia seguinte, a mulher acordou a sentir-se fraca, cansada, com falta de ar e com descoloração da pele. Quando chegou ao hospital, os médicos diagnosticaram-lhe metemoglobinemia adquirida - uma doença que não leva o oxigénio para os tecidos.

Embora não seja claro porquê do medicamento ter esses efeitos, a reação não é desconhecida. Cerca de 319 pessoas foram tratadas por causa da metemoglobinemia relacionada à benzocaína nos Estados Unidos e três pessoas morreram.