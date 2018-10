Ao longo da campanha, teve que ser desautorizado por Bolsonaro. Militar condecorado, foi exonerado por Dilma e Temer.

Com a vitória de Bolsonaro, também o general Antonio Hamilton Martins Mourão subirá ao poder, como o vice-presidente brasileiro. A sua participação na campanha ficou marcada por várias correcções que o presidente eleito foi obrigado a fazer-lhe, depois de declarações polémicas. Quando três pessoas recusaram o convite de Bolsonaro para a vice-presidência - o senador Magno Malta, o general Augusto Heleno e a advogada Janaína Paschoal, conta a Globo - , Mourão acabou por ser o escolhido.



Um dos momentos em que Bolsonaro interveio foi quando o seu candidato a vice afirmou, numa entrevista à GloboNews, que caso se verificasse a anarquia, podia haver um "autogolpe" com o apoio das Forças Armadas e da autoria do presidente. Mourão também defendeu uma nova Constituição, que "não seria necessariamente elaborada por representantes do povo". Ao ouvir essas declarações, Bolsonaro disse que Mourão foi "infeliz" e que quem mandará no governo será o presidente e não o vice: "Ele é um general, eu sou um capitão, mas o presidente sou eu", afirmou.



Mourão não demorou a responder, dizendo que não será um vice-presidente "anencéfalo" (ou seja, com o cérebro subdesenvolvido). Entretanto, também defendeu que as famílias sem figura paterna eram "fábricas de elementos desajustados que tendem a ingressar nessas narcoquadrilhas".



O general Mourão tem 65 anos e entrou na Academia Militar das Agulhas Negras em Fevereiro de 1972. Bolsonaro também se formou lá, em 1977 - tem dois anos a menos que o seu vice. A sua carreira militar levou-o a Angola, onde participou numa missão de paz, e à Venezuela, onde foi adido militar da Embaixada do Brasil. Mourão tem várias condecorações: entre elas, uma Medalha das Nações Unidas por ter estado em Angola.



Mourão tem os cursos básicos de paraquedismo e de luta na selva e é mestre em salto e salto livre. É filiado no PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro).



Foi exonerado tanto por Dilma Rousseff como por Michel Temer. A primeira vez aconteceu em 2015, quando pediu um "despertar para a luta patriótica" para sair da crise política do Brasil. Foi colocado na Secretaria de Economia e Finanças do Exército. Em 2017, disse que o governo de Temer era um "balcão de negócios". O ex-presidente foi então retirado da Secretaria, e está na reserva do Exército desde Fevereiro de 2018.



Para Mourão, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que chefiou um dos organismos responsáveis pela repressão política durante a ditadura militar, é um "herói".



Hamilton Mourão é filho de um general e de uma professora universitária, tendo-se registado como indígena no registo da candidatura. Contudo, também já declarou que o Brasil herdou a "indolência" dos indígenas e a "malandragem" dos africanos.