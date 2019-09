Morreu o médico que tentou salvar a vida a Kennedy

John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos EUA.

A aula das 12h30 no dia 22 de novembro de 1963 do Parkland Memorial Hospital, em Dallas, foi interrompida com uma chamada vinda da secretaria. O professor e cirurgião Robert McClelland tinha de apresentar-se de imediato na sala de urgência dois pisos abaixo. Para trás ficou o vídeo que mostrava aos alunos sobre como reparar uma hérnia de hiato (entre o esófago e o estômago). Chegado ao local, McClelland, deparou-se com uma série de homens de fatos e, entre eles, a vítima do tiroteio:JFK tinha sido atingido com duas balas, uma nas costas, outra junto ao pescoço. Ao seu lado estava Jackie Kennedy, a mulher, com o vestido rosa ensaguentado. O médico cirurgião lançou-se ao trabalho, estava nas suas mãos a vida do presidente dos EUA. Não o conseguiu salvar. Nem ao homem que o assassinou, Lee Harvey Oswald. Robert McClelland morreu no passado dia 10 de setembro, aos 89 anos. A notícia está a ser avançada pela revista The Economist.Apesar de ter salvado centenas de vidas, McClelland ficaria para a história como o médico que tentou salvar um presidente que lhe chegou às mãos com poucas hipóteses de sobrevivência. Afinal, o tiro tinha rebentado a nuca de JFK. Durante a viagem até ao hospital, Jackie Kennedy afirmou várias vezes ter o cérebro do marido nas mãos, tentando empurrá-lo para dentro do crânio.Chegado ao hospital, o presidente foi assistido por McLelland e os cirurgiões Malcolm Perry e Charles R. Baxter, mas o seu estado moribundo não permitiu que fosse salvo. O óbito de Kennedy foi declarado às 13h00, meia hora depois dos disparos.A roupa que o médico usou ficou ensanguentada e foi para lavar, excetuando a T-shirt suja que ficou guardada numa caixa.Dois dias depois, McLelland viu nas notícias que o suspeito de ter assassinado Kennedy tinha sido baleado e que se dirigia para o Parkland Memorial Hospital. O médico dirigiu-se em direção ao hospital para cuidar do jovem. Desta vez o paciente era um jovem de 24 anos com um tiro no abdómen. Durante mais de 40 minutos, o cirurgião e a sua equipa tentaram salvar o paciente, mas não havia nada que pudessem fazer e Lee Harvey Oswald, o assassino de Kennedy, morreria nas mãos do médico, duas horas depois de ser baleado.

Durante muitos anos questionaram o empenho de McLelland em salvar Oswald, sabendo que tinha sido ele o responsável pela morte do presidente dos EUA. Mas o médico condenou sempre esta teoria. Afinal, era o seu dever salvar o paciente, fosse ele quem fosse. E, em segundo, não acreditava que tivesse sido o jovem o único responsável pela morte de Kennedy, tendo todo o interesse em que aquele sobrevivesse para ajudar a chegar aos restantes responsáveis.

Não sendo especialista em física ou balística, formou a sua opinião enquanto cirurgião: no dia em que tentou reanimar o ex-presidente dos EUA, McClelland viu que a ferida no pescoço podia ser de entrada ou de saída, mas que a da cabeça era claramente de saída, o que sugeria a existência de diferentes atiradores.



Durante os mais de quarenta anos seguintes, McLelland continuou a trabalhar em hospitais, sendo a sua especialidade cirurgia hepato-pancreato-biliar. Reformou-se em 2007 e dedicou-se à carreira académica.