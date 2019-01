Ministro do Ambiente multa a mineira Vale em 58 milhões de euros

O ministro do Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, afirmou este sábado à imprensa que a companhia mineira Vale vai ser multada em 250 milhões de reais (cerca de 58 milhões de euros) devido à rutura na barragem de Brumadinho.

A coima será aplicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), entidade pertencente ao Ministério do Ambiente, e é referente apenas aos impactos ambientais e na saúde das pessoas afetadas.

Há quase três anos, no rompimento da barragem de Mariana, naquele que é considerado o maior desastre ambiental do país, as multas aplicadas pelo Ibama à empresa mineira Samarco totalizaram 345 milhões de reais (80 milhões de euros).